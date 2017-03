Biểu tình ở New York, 700 người bị bắt

Cảnh sát chặn bắt 700 người biểu tình vì cản trở lưu thông trên cầu khiến cầu phải đóng cửa. Cảnh sát đã nhiều lần yêu cầu họ sử dụng lối dành cho người đi bộ nhưng họ không chấp hành. Hàng chục người bị còng tay.

Biểu tình xuất phát từ Công viên Zuccotti tại phố tài chính Wall Street với khoảng 2.000 người tham gia. Công viên Zuccotti là nơi những người ủng hộ phong trào phản kháng mang tên “Chiếm đóng Wall Street” đã cắm dùi hai tuần nay để phản đối tình hình khủng hoảng kinh tế và chính trị Mỹ.

Những người biểu tình tuần hành từ Wall Street đến trụ sở cảnh sát New York. Họ mang theo các biểu ngữ có nội dung: “Tất cả chủ ngân hàng đều là phát xít”, “Con người ưu tiên hơn đôla”, “Cảnh sát New York bảo vệ các nhà tỉ phú và thị trường chứng khoán Wall Street”. Thị trưởng New YorkMichael Bloombergkhẳng định: “Mọi người có quyền biểu tình nhưng chúng tôi phải bảo đảm rằng những người không muốn tham gia biểu tình có thể ra đường mà không bị làm phiền”.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình trên cầu Brooklyn chiều ngày 1-10. Ảnh: REUTERS

Phong trào “Chiếm đóng Wall Street” không có quy mô lớn nhưng mang ý nghĩa biểu tượng. Một bộ phận dân Mỹ là nạn nhân của khủng hoảng kinh tế đã biểu tình ngay tại quê hương của chủ nghĩa tư bản và phố tài chính Wall Street nổi tiếng thế giới.

Trên trang occupywallst.org của phong trào, họ tự xưng là công đoàn viên, sinh viên, giáo viên, người thất nghiệp… Họ so sánh họ với những người tham gia các cuộc biểu tình “mùa xuân Ả Rập” ở Trung Đông và Bắc Phi.

Họ lấy khẩu hiệu: “Chúng tôi thuộc mọi sắc tộc, mọi giới tính, mọi tín ngưỡng. Chúng tôi là đa số. Chúng tôi chiếm 99%. Và chúng tôi không còn muốn câm lặng nữa!”. Khẩu hiệu này nhằm ám chỉ 1% còn lại là những người giàu nhất nước Mỹ đang kiểm soát 40% tổng tài sản cả nước và 400 gia đình giàu nhất có tài sản bằng 50% dân số cả nước.

Cách đây một tuần, dư luận xôn xao khi cảnh sát New York sử dụng gậy và súng bắn điện Taser để giải tán biểu tình. Một số cảnh sát dùng lưới bao vây, xịt hơi cay, ném người biểu tình xuống đất. 80 người bị cảnh sát bắt giữ hôm đó vì gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông và khách bộ hành, tấn công cảnh sát.

Vì sao giới trẻ Mỹ biểu tình? Nhiều sinh viên sắp ra trường đang đứng trước viễn ảnh thất nghiệp trong khi đang ôm nợ (65,6% sinh viên Mỹ vay mượn để trả học phí). Một số người phản đối các tập đoàn lớn dùng tiền bạc tác động đến chính trị. Những người khác muốn hệ thống tài chính Mỹ phải minh bạch và có trách nhiệm. Dù đến từ đâu, tham gia biểu tình vì mục đích gì, phong trào “Chiếm đóng Wall Street” vẫn quyết tâm biểu tình đến hết mùa đông. Nhiều cuộc biểu tình tương tự đã bột phát ở Boston, Chicago, San Francisco.

DẠ THẢO - QUANG MINH