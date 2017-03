Biểu tình ở Trung Quốc phản đối Nhật Bản mua đảo

(Ảnh: Reuters)

Sáng 11/9, khoảng 20 nhà hoạt động đứng trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh giương các biểu ngữ phản đối, đòi “trả lại Điếu Ngư.” Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc đã lập hàng rào cảnh sát vây quanh Đại sứ quán từ sáng sớm.



Theo quan chức Đại sứ quán, không hề có hành vi mang tính bạo lực nào như ném đá vào tòa đại sứ.



Các tờ báo Trung Quốc ra ngày 11/9 đã dành riêng một trang để đưa tin về Senkaku.



Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng toàn văn những tuyên bố cứng rắn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong khi tờ Tin tức Quốc tế, thuộc Nhân dân Nhật báo, còn tính đến khả năng Mỹ sẽ nhảy vào nếu tình hình đối đầu Trung-Nhật căng thẳng, đồng thời kêu gọi Trung Quốc cần chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất.”



Căng thẳng Trung-Nhật đã lan sang cả các hoạt động giao lưu nhân dân. Cùng ngày, cuộc họp báo liên quan đến giải maratông quốc tế thường niên ở Thượng Hải do một công ty Nhật Bản tài trợ đã đột ngột bị dừng lại trong khi khoảng vài chục người biểu tình đứng trước Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở Thượng Hải và Quảng Châu bày tỏ phản đối Nhật Bản.



Các sự kiện được tổ chức chung giữa hai nước ở Thượng Hải trong thời gian tới như “Green Expo Trung-Nhật” và “Lễ hội du lịch Thượng Hải” cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng do căng thẳng ngoại giao.



Ngoài ra, cộng đồng người Hoa ở Mỹ cũng kêu gọi trên mạng Internet triệu tập biểu tình phản đối Nhật Bản tại các thành phố San Francisco, Seattle, New York, Washington,… từ ngày 15-18/9./.

