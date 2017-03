Biểu tình ở Ý, Romania và Ai Cập

Tàu điện ngầm tại Rome và Naples ngưng trệ trong bốn giờ. Xe buýt giữa hai thành phố cũng ngừng chạy. Một số chuyến phà và trạm thu phí đường cao tốc ngưng làm việc.

Tháng trước, Thủ tướng Silvio Berlusconi thông báo cắt giảm 30 tỉ USD trong hai năm 2011 và 2012 nhằm giảm thâm thủng từ 5,3% xuống còn 2,7% năm 2012. Biện pháp cắt giảm gồm đóng băng ba năm phí chi trả cho các lĩnh vực công như y tế, phúc lợi xã hội.

Tại Romania, ngày 26-6, Thủ tướng Emil Boc đã quyết định tăng thuế giá trị gia tăng từ 19% lên 24%. Hôm trước đó, khoảng 600 người đã biểu tình để phản đối cắt giảm tiền lương và tiền trợ cấp (ảnh: Reuters). Thủ tướng đã tuyên bố sẽ cắt giảm 25% lương khu vực công và 15% tiền trợ cấp nhằm duy trì mức thâm thủng 6,8%.

Còn tại Ai Cập, hàng ngàn người đã biểu tình ở TP Alexandria để phản đối cảnh sát đánh chết người hồi đầu tháng 6 và đòi cải thiện quyền công dân. Hình ảnh nạn nhân bị đánh chết (Khaled Said) trên mạng Facebook cho thấy nạn nhân bị nứt sọ, vỡ hàm, biến dạng mặt và xác bị vứt giữa đường. Các nhân chứng cho biết cảnh sát lôi Khaled Said ra khỏi tiệm Internet rồi liên tục đánh vào đầu vì nạn nhân không xuất trình giấy tờ tùy thân.

Theo Bộ Nội vụ, Khaled Said chết ngạt do nuốt ma túy. Còn theo cảnh sát, Khaled Said bị truy nã về tội trộm cướp, tàng trữ vũ khí và chống lệnh bắt giữ.

THANH ANH (Theo AP, CNN, Financial Times)