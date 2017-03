Biểu tình tại khu tự trị Nội Mông

Hai ngày 23 và 24-5, hơn 100 người chăn nuôi gia súc biểu tình trước trụ sở chính quyền minh Tích Lâm Quách Lặc, sau đó bị giải tán. Hôm sau, hơn 2.000 học sinh biểu tình trước trụ sở trên. Sang ngày 26-5, hơn 2.000 người biểu tình ở ba kỳ Tây Ô Châu Mục Thấm, Chính Tương Hoàng và Đông Ô Châu Mục Thấm (ảnh: epochtimes.com). Đến ngày 27-5, hơn 300 học sinh và người chăn nuôi biểu tình ở kỳ Chính Tương Hoàng.

Biểu tình xuất phát từ cái chết của người chăn nuôi Mạc Nhật Căn ở kỳ Tây Ô Châu Mục Thấm. Anh này cùng một số người đã biểu tình phản đối mỏ than gây ô nhiễm đồng cỏ, phá hại môi trường chăn nuôi. Một chiếc xe chở than do hai người dân tộc Hán điều khiển đâm vào Mạc Nhật Căn và kéo lê 150 m. Nạn nhân chết tại chỗ. Hai người gây tai nạn bị bắt về tội cố ý giết người. Mỏ than bồi thường cho gia đình nạn nhân 560.000 nhân dân tệ (1,77 tỉ đồng VN) nhưng người dân vẫn phẫn nộ.

HOÀNG HẠNH