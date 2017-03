Bill Clinton "suýt bị bin Laden ám sát"

Bill Clinton suýt bị ám sát tại Philippines. Ảnh: AP

Trong cuốn sách mới ra mắt "The Death of American Virtue: Clinton vs Starr", tác giả Ken Gormley - một giáo sư luật tại Mỹ, cho biết, ông được chính Louis Merletti - cựu Giám đốc Sở mật vụ - cho biết về âm mưu đánh bom này. "Vụ ám sát không thành này chưa bao giờ được công bố. Nó chỉ được biết trong một vài thành viên của cơ quan tình báo Mỹ".

Nhà lãnh đạo Mỹ được cứu thoát ngay trước khi xe hơi của ông định đi qua một cây cầu ở Manila bị đặt sẵn bom. Vụ tấn công xảy ra trong dịp Clinton tới tham dự diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương tại Manila năm 1996.

Trong chuyến công du này, tổng thống Mỹ dự định thăm một chính trị gia địa phương, trên đường ông sẽ băng qua một cây cầu ở trung tâm Manila. Nhưng khi đoàn xe của tổng thống định xuất phát, thì các nhân viên mật vụ nhận được một thông điệp qua tai nghe rằng giới tình báo đã phát hiện được tin có một vụ tấn công sắp xảy ra. Thông điệp chứa các từ "cầu" và "đám cưới" - mật mã của khủng bố ám chỉ ám sát.

Đoàn xe ngay lập tức vòng đường khác và các nhân viên Mỹ sau đó phát hiện ra một quả bom được gắn bên dưới cầu.

Cuộc điều tra của Mỹ sau đó phát hiện ra rằng vụ ám sát được chỉ đạo bởi "một tên khủng bố Ả rập sống tại Afghanistan - một kẻ tên là Osama bin Laden".

Phát ngôn viên của Sở mật vụ từ chối bình luận về những thông tin do Gormley đưa ra.

Tổng thống Bill Clinton và các cơ quan an ninh của ông từng bị cho là đã bỏ lỡ nhiều cơ hội bắt bin Laden và đồng bọn vào những năm 1990 khi chúng còn sống ở Sudan. Clinton bác bỏ điều đó và cho biết ông luôn bị ám ảnh bởi thủ lĩnh Al Qaeda trong suốt nhiệm kỳ.

Theo Diệu Minh ( VNE)