Binh sĩ Hàn Quốc sát hại đồng đội

Các binh sĩ thuộc thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Ảnh: AP

Các binh sĩ thuộc thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Ảnh: AP

Theo Anh Ngọc ( VNE)



Theo AP, vụ việc xảy ra tại đảo Ganghwa, cách thủ đô Seoul 70 km về phía tây và cách biên giới với Triều Tiên chỉ 19 km.Quan chức Bộ Quốc phòng Hàn quốc cho biết hạ sĩ tên Kim, người đã sát hại đồng đội, cũng bị thương nhưng không rõ do tự tử hay chống cự khi bị bắt giữ. Ba người thiệt mạng bao gồm một hạ sĩ quan, một trung sĩ và một hạ sĩ. Giới chức trách đang điều tra để tìm ra động cơ giết người của Kim.Vụ việc này làm dấy lên những câu hỏi về mức độ kỷ luật trong đội quân gồm 650.000 người của Hàn Quốc. Trước đó, năm 2005 một lính thủy quân đã ném lựu đạn và nã súng vào một đơn vị quân đội khiến 8 đồng đội thiệt mạng và một vài người khác bị thương. Thủ phạm sau đó đã khai nhận nguyên nhân của hành động trên là do bị các giám sát viên chỉ trích.Gần đây nhất, vào tháng trước, hai lính Hàn Quốc đã nã 99 viên đạn vào một máy bay chở khách của hãng hàng không Asiana Airlines do nhầm tưởng máy bay Triều Tiên đang thâm nhập không phận nước này. Không có thương vong trong vụ việc này và máy bay hạ cánh an toàn.