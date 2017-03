Binh sĩ Myanmar thiệt mạng trên sông Mekong

Bản đồ khu vực Tam Giác Vàng nằm giữa Myanmar (Burma), Lào và Thái Lan. Đồ họa: BBC

Bangkok Post dẫn các nguồn tin an ninh cho hay đội tuần tra chung của các binh sĩ Myanmar và Lào đã giao tranh với băng đảng do trùm ma túy Nor Kham cầm đầu. Vụ việc xảy ra tại Ban Don Sam Pu, cách khu vực Tam Giác Vàng khoảng 20 km về phía bắc và rất gần nơi 13 thủy thủ Trung Quốc bỏ mạng vì bị cướp hôm 5/10.