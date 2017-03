Bộ quốc phòng Mỹ bị kiện vì để mất an toàn tình dục trong quân đội

Vụ kiện do tòa án liên bang tại Virginia thụ lý. Bên nguyên đơn đã đòi bồi thường tổn thất bằng tiền bạc và bày tỏ yêu cầu sửa đổi việc xử lý đối với những trường hợp cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.



Báo New York Times cho biết bên nguyên đơn gồm hai đàn ông và 15 phụ nữ, là cựu quân nhân hoặc lính đang tại ngũ, đã kiện đích danh Bộ trưởng quốc phòng Robert M. Gates và người tiền nhiệm của ông là Donald H. Rumsfeld. Trong đơn kiện hai bộ trưởng có đoạn: hai ông này đã không "thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc nguyên đơn liên tục bị cưỡng hiếp, tấn công và quấy rối tình dục từ các chuyên viên quân sự liên bang".



Cô Myla Haider bên nguyên đơn, từng là trung sĩ trong quân đội, nói cô bị cưỡng hiếp vào năm 2002 khi thực tập tại đơn vị điều tra hình sự ở Hàn Quốc. "Các chính sách đưa ra không hiệu quả và có sự ngược đãi nghiêm trọng trong những trường hợp này. Không ai hành động có trách nhiệm. Nói chung những người lính dám lên tiếng về tình trạng này trong quân đội thường bị trả thù và họ không có cách nào để tự bảo vệ mình", New York Times ghi phát biểu của cô Haider trong một buổi họp báo ở Washington.



Trong đơn kiện, cô Haider đã không nói về trường hợp của mình vì cô "không đủ niềm tin sẽ đạt được công lý". Nhưng cô nói vẫn tham gia vụ kiện.Bình luận về vụ kiện, Lầu Năm Góc đã đăng thông báo của phát ngôn viên Geoff Morrell nói "tấn công tình dục là một vấn đề rộng lớn của xã hội" và Bộ trưởng Gates đang làm mọi việc để có thể bảo đảm trong quân đội thực hiện những biện pháp ngăn chặn tình trạng đó”.



“Chúng tôi đã tăng kinh phí, chuyên viên, chuyên gia huấn luyện từ các trường đại học lớn để mở ra những khóa học về vấn đề này. Đó hiện là vấn đề ưu tiên trong quân đội. Chúng tôi chắc chắn đang nỗ lực để bảo đảm những binh lính sẽ được an toàn khỏi lạm dụng", New York Times trích thông báo này.





Theo TẤN KHOA (TTO)