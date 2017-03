Bộ Quốc phòng Mỹ đưa biện pháp tiêu diệt al-Qaeda

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. (Nguồn: pakistantalk.com)

Dẫn phát biểu ngày 22/11, phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết biện pháp đầu tiên đó các lực lượng Mỹ và liên quân tại Afghanistan thực hiện kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi quốc gia Nam Á này và chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho lực lượng sở tại trước cuối năm 2014.



Theo Bộ trưởng Panetta, các hoạt động quân sự và tình báo kéo dài tại hai nước này đã làm suy yếu đáng kể lực lượng al-Qaeda, đặc biệt sau khi các thủ lĩnh chóp bu của tổ chức này bị tiêu diệt.



Tuy nhiên, ông cảnh báo mặc dù cơ quan đầu não bị tan rã và địa bàn bị thu hẹp, nhưng hoạt động của al-Qaeda trên Bán đảo Arập (AQAP) ở Yemen và Somalia ngày càng mở rộng.



Tại Yemen, nhóm này đã tập trung các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và gây nên tình trạng bạo lực và rối loạn, trong khi tại Somalia, việc tiến tới tiêu diệt nhánh Al-Shabaab đạt nhiều tiến bộ song vẫn còn nhiều thách thức.



Thứ hai là tiếp tục duy trì sức ép đối với al-Qaeda ở Pakistan, AQAP ở Yemen và các nhóm liên kết với al-Qaeda tại Somalia.



Biện pháp này sẽ làm tan rã bộ máy lãnh đạo đầu sỏ của bọn khủng bố và triệt tiêu khả năng tổ chức các hoạt động khủng bố của chúng.



Tuy nhiên, ông Panétta cho rằng Mỹ cần tiếp tục cảnh giác để đảm bảo mối đe dọa không tái diễn và tăng cường năng lực cho các đối tác, trong đó có Pakistan, để đối đầu với những mối đe dọa chung khác.



Tiếp đến là ngăn chặn sự xuất hiện của các "thiên đường" trú ẩn an toàn mới của al-Qaeda tại các khu vực khác trên thế giới mà chúng có thể sử dụng để tấn công Mỹ hoặc các lợi ích Mỹ.



Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác khu vực bất cứ khi nào có thể nhằm cung cấp cho các đối tác tin tức tình báo và các nguồn cần thiết để họ có thể ngăn chặn các mối đe dọa chung nổi lên.



Ngoài ra, để đánh bại al-Qaeda, Mỹ và các nước đối tác phải tăng cường đầu tư vào các khả năng mới của quân đội, tình báo và các mối quan hệ đối tác an ninh trong tương lai.



Mỹ cũng đang tiếp tục đầu tư để nâng cao khả năng tác chiến của các đối tác, kể cả huấn luyện và trang bị cho các lực lượng quân sự nước ngoài.



Và cuối cùng, theo Bộ trưởng Panetta, Washington cần thường xuyên can dự và đầu tư thông qua các con đường ngoại giao, phát triển, giáo dục, thương mại ở các khu vực trên thế giới - nơi chủ nghĩa cực đoan bạo lực đã phát triển.



Điều này có nghĩa Mỹ phải tiếp tục can dự ở Pakistan thông qua các cam kết đối với ổn định lâu dài của Afghanistan.



Bộ trưởng Panetta nhấn mạnh đây là thời điểm để Mỹ tăng cường can dự và xây dựng các quan hệ đối tác mới trên toàn thế giới.



Theo ông, lúc này không phải thời điểm để cắt giảm chi tiêu quân sự và cũng không phải thời điểm cô lập, bởi điều này sẽ làm cho nước Mỹ ít an toàn hơn về lâu dài./.

