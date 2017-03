Bộ trưởng An ninh và Chống khủng bố Anh từ chức

Bộ trưởng An ninh và Chống khủng bố Anh, bà Pauline Neville-Jones. (Nguồn: Internet)

Văn phòng Thủ tướng Anh cũng cho biết vị trí của bà Neville-Jones, từng là người đứng đầu Ủy ban tình báo hỗn hợp của Anh, sẽ do Bộ trưởng Nội vụ Angela Browning thay thế.

Bà Neville-Jones đã thông báo quyết định trên chỉ vài ngày sau khi cuộc bầu cử địa phương và cuộc trưng cầu ý dân về cải cách làm gia tăng căng thẳng trong liên minh cầm quyền do đảng Bảo thủ đứng đầu.

Trên cương vị Bộ trưởng An ninh và Chống khủng bố, bà Neville-Jones đã giúp chính phủ liên minh lên kế hoạch hành động cho Uỷ ban an ninh quốc gia mới và vạch ra Chiến lược an ninh quốc gia cũng như cảnh báo chính phủ cần tập trung tăng cường an ninh chống lại các cuộc tấn công trên mạng.

Vốn là một nhà ngoại giao có tên tuổi của Anh, bà Pauline Neville-Jones đã từng là một nhà thương thuyết hàng đầu của nước này trong các cuộc thương lượng quốc tế đi đến ký kết Hiệp định hòa bình Dayton giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Bosnia hồi những năm 90 của thế kỷ trước./.

