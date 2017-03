Bộ trưởng Công an Trung Quốc mất quyền lực

Báo Financial Times ngày 15-5 dẫn nguồn tin thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Chu Vĩnh Khang, người sẽ nghỉ hưu cuối năm nay khi Trung Quốc ra mắt ban lãnh đạo mới, đã phải bàn giao công tác quản lý hệ thống tư pháp cho người kế nhiệm Mạnh Kiến Trụ.

Lý do ông Chu Vĩnh Khang mất quyền lực do tích cực trong việc bênh vực cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Báo The NewYork Times dẫn nguồn tin nói rằng Trung Quốc sẽ công bố kết quả điều tra vụ Bạc Hy Lai trong tháng 7 tới.

Ông Chu Vĩnh Khang (Ảnh: HEXUN.COM)

Trong khi đó, nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 16-5 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết ông Khương Dị Khang, 59 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, nhiều khả năng trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh thay Phó thủ tướng Trương Đức Giang, người kiêm nhiệm chức vụ này kể từ khi ông Bạc Hy Lai bị cách chức. Sự điều chuyển này tuân theo chỉ định của Phó chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, tờ báo không nói rõ thời gian chuyển giao chức vụ.

Một nguồn tin khác từ chính quyền Trùng Khánh cho biết: “Ông Khương từng giữ chức Phó bí thư Thành ủy Trùng Khánh sẽ đến và trở thành Bí thư Thành ủy. Có thể vào đầu tháng 6 tới đây”.

Ông Khương làm Phó bí thư Thành ủy Trùng Khánh từ năm 2002, được đề bạt làm Phó viện trưởng Viện Hành chánh Quốc gia vào năm 2006, trước khi được chọn làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông vào năm 2008. Vị quan chức này từng là thân tín của cựu Phó chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông Khương Dị Khang (Ảnh: PEOPLE.COM)

Sau khi ông Bạc Hy Lai bị cách chức, không ít quan chức “để mắt” đến chiếc ghế này, trong đó có Bí thư tỉnh Hồ Nam Chu Cường. Giữ chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương Trung Quốc, cũng sẽ được chọn vào Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc.