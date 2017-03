Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì điện cúp

Bộ trưởng Kinh tế và tri thức Hàn Quốc Choi Joong Kyung

Ảnh: Korea Herald

Theo TẤN KHOA (Tuổi trẻ)



Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Park Jeong Ha của tổng thống Hàn Quốc rằng đơn xin từ chức của ông Choi sau khi được chuyển đến chánh văn phòng tổng thống vào cuối ngày sẽ được phê duyệt.Tổng thống Lee Myung Bak rất tiếc khi Bộ trưởng Choi phải "nhận trách nhiệm về đạo đức người đứng đầu" dù ông không liên quan trực tiếp đến sự cố lần này. Ông Choi sẽ không từ chức ngay mà vẫn tiếp tục điều hành công việc ở bộ cho tới khi tìm được người thay thế.Ngày 15-9 tại Hàn Quốc đã xảy ra một vụ mất điện kéo dài hơn 1 giờ, khiến 2,1 triệu hộ gia đình và nhiều cơ sở kinh doanh khác bị ảnh hưởng. Khi đó khoảng 2.900 người bị mắc kẹt trong các thang máy, đèn giao thông tại nhiều thành phố và các dây chuyền lắp ráp ở nhiều nhà máy ngưng hoạt động do chính quyền cắt điện vì lượng điện dự trữ đã xuống mức rất thấp.Tuy nhiên, một tuần sau khi có kết quả điều tra nguyên nhân sự cố, chính quyền thừa nhận mức dự trữ năng lượng đạt mốc nguy hiểm thấp là do sai sót trong tính toán nhu cầu. Các quan chức chính phủ đổ lỗi cho nhu cầu sử dụng điện tăng đột ngột do thời tiết nóng bất thường trong một số ngày mùa thu.Cùng thời điểm đó, lượng điện sản xuất ra chỉ bằng 90% so với thường ngày do 25 nhà máy điện ngưng hoạt động để được bảo trì trước mùa đông lạnh. Các chuyên gia năng lượng Hàn Quốc đã cảnh báo về khả năng sẽ xảy ra một lần cúp điện nữa ở nước này, trừ phi kiên quyết thực hiện đẩy mạnh sản xuất và tiết kiệm điện năng tiêu thụ.