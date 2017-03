Bộ trưởng Quốc phòng Nhật sắp thăm Philippines, Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Onodera (phải) và người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel tại Shangri-La (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại Hawaii, Bộ trưởng Onodera sẽ tái khẳng định quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát trên Biển Hoa Đông nằm trong phạm vi Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ, quy định Washington phải bảo vệ Tokyo trong tình trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang.



Tại Philippines, ông Onodera có kế hoạch thảo luận với người đồng cấp chủ nhà Voltaire Gazmin về diễn biến căng thẳng gần đây trên Biển Hoa Đông và Biển Đông. Cả Nhật Bản và Philippines đều phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải gần các khu vực tranh chấp.



Chuyến thăm Philippines vào ngày 26/6 và thăm Hawaii vào ngày 1/7 tới của ông Onodera nhằm mục đích nêu bật sự cần thiết phải đảm bảo an toàn hàng hải trên cơ sở luật pháp trong bối cảnh Bắc Kinh đang ra sức khẳng định chủ quyền biển đảo./.