Bộ trưởng từ chức vì giao thông ách tắc

Quyết định từ chức được đưa ra sau khi có những dự đoán rằng, ông Stewart Stevenson không thể trụ vững trước bản kiến nghị bất tín nhiệm mà các đối thủ chính trị đệ trình lên Quốc hội tuần qua.



Ông Stevenson đã trao đổi với Thủ tướng thứ nhất Alex Salmond hôm qua để thảo luận về tình hình của mình sau khi có dấu hiệu rõ ràng rằng, bản kiến nghị của Công đảng có sự tán thành của Đảng Dân chủ Tự do và đảng Bảo thủ.





Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Scotland Stewart Stevenson

từ chức vì không có biện pháp thích hợp

đối phó với bão tuyết. Ảnh: BBC



Theo Thái An (VNN/ Scotsman)



Việc từ chức của ông Stevenson là một “cú sốc” lớn với Salmond, người trong cả tuần trước luôn nhất mạnh rằng, ông có “lòng tin hoàn toàn” vào chính khách này.Stevenson còn là bạn thân với Thủ tướng thứ nhất của Scotland. Cùng với vợ là Sandra, Stevenson đã đóng góp hơn 60.000 bảng cho Đảng Dân tộc Scotland (SNP) của ông Salmond trong tám năm qua.Các đảng đối lập cho rằng, chính phủ của ông Salmond rất “hỗn loạn” và đang đối mặt với tình trạng suy yếu trong tầng lớp lãnh đạo. Tuy nhiên, ông Salmond tuyên bố, ông tin là “sai lầm” nếu bạn của ông phải đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm từ một cuộc khủng hoảng do thời tiết gây ra.Trong khi đó, ông Stevenson thừa nhận rằng, ông đã không có phản ứng thích hợp trước bão tuyết hôm thứ hai - trận bão tuyết khủng khiếp nhất tại Scotland trong 40 năm qua.Trong thư từ chức, ông Stevenson viết: "Mặc dù chúng tôi đã có những nỗ lực đáng kể để khắc phục tình hình, nhưng tôi cảm thấy rằng, tôi có thể làm nhiều hơn để đảm bảo rằng những người bị mặc kẹt trong điều kiện thời tiết giá lạnh đã có thể có thông tin tốt hơn về tình hình”. Ông nhấn mạnh: “Tôi rất tiếc vì điều này và vì lý do đó, tôi cảm thấy cần từ chức”.Những chỉ trích về phản ứng của ông Stevenson với cơn bão tuyết làm tê liệt Scotland đã trở thành tâm điểm chương trình nghị sự chính trị ở nước này tuần qua.Trong khi những người lái xe bị mắc kẹt giữa thời tiết lạnh giá vào đêm thứ hai, ông Stevenson đã tới một chương trình của BBC và tuyên bố, chính phủ đã có phản ứng “hạng nhất”. Sáng hôm sau, ông xuất hiện trên sóng phát thanh và dường như đổ lỗi cho tình trạng hỗn loạn giao thông là do các nhà dự báo thời tiết, những người mà ông cho rằng đã không đánh giá đúng sự khắc nghiệt của cơn bão.Mặc dù cả Stevenson và ông Salmond đã xin lỗi, nhưng vẫn chịu đựng nhiều chỉ trích của người dân.