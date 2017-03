Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản đã quyết định từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka. (Nguồn: AFP)

Ông Tanaka đã phải nhập viện hôm 19/10 và bỏ một cuộc họp Nội các vì lý do sức khoẻ. Nguồn tin thân cận với vị bộ trưởng này cho biết sau khi ra viện hôm 22/10, ông Tanaka nói rằng ông đã nghĩ đến khả năng từ chức trong thời gian nằm viện và đi đến quyết định vào tối cùng ngày sau khi nói chuyện với các nghị sỹ khác.



Quyết định trên được vị bộ trưởng 74 tuổi này đưa ra chưa đầy một tháng sau khi ông được Thủ tướng Yoshihiko Noda bổ nhiệm vào nội các mới cải tổ hôm 1/10 nhằm giành lại sự ủng hộ của công chúng vốn đã giảm xuống mức thấp trong thời gian qua.



Nếu quyết định từ chức được thực hiện, Bộ trưởng Tanaka là vị bộ trưởng thứ hai phải rời ghế kể từ khi Chính quyền Noda nhận nhiệm sở hồi tháng 9/2011, sau khi cựu Bộ trưởng Kinh tế Yoshio Hachiro quyết định ra đi vào tháng 9/2011.



Bộ trưởng Tanaka cũng là vị bộ trưởng thứ bảy phụ trách vấn đề bắt cóc công dân Nhật bị thay thế dưới chính quyền do đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lãnh đạo kể từ khi giành chính quyền từ tay đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2009.



Trước đó, ngày 12/10, ông Tanaka thừa nhận đã đứng ra làm chủ hôn cho một thành viên cấp cao của băng nhóm xã hội đen (yakuza) ở Yokohama khoảng 30 năm về trước và tham dự một bữa tiệc cho ông trùm băng nhóm này tổ chức.



Tuy nhiên, sau khi thừa nhận việc này, ông Tanaka đã loại trừ khả năng từ chức vào thời điểm đó. Nhưng phe đối lập do LDP đứng đầu đã chỉ trích việc Thủ tướng Noda lựa chọn ông này trong cuộc cải tổ vừa qua.



Động thái của phe đối lập đã giáng một đòn mạnh vào Chính quyền Noda giữa lúc chính phủ đang cần nhận được sự ủng hộ của phe đối lập trong việc thông qua các dự luật tại Quốc hội mà phe cầm quyền thiếu vắng đa số phiếu tại Thượng viện.



Trước khi tiết lộ việc dính líu đến yakuza, Bộ trưởng Tanaka cũng đã phải hứng chịu búa rìu dư luận liên quan đến việc nhận 420.000 yen tiền gây quỹ chính trị từ một công dân nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2009 với nghi vấn vi phạm luật quản lý quỹ chính trị.



Văn phòng của ông Tanaka cho biết ông đã trả lại toàn bộ số tiền trên. Đạo luật quản lý quỹ chính trị cấm các chính trị gia nhận đóng góp từ các tổ chức hoặc cá nhân không có quốc tịch Nhật Bản./.

Theo Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)