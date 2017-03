Boeing 787 trục trặc vì điện quá tải

Tuy dòng điện quá tải gây ra nhiệt độ cao nhưng các cơ chế an toàn đã không hoạt động.

Báo Asahi Shimbun (Nhật) đưa tin cùng ngày, năm chuyên gia đại diện cho Ủy ban An toàn giao thông Mỹ, Cục Hàng không dân dụng Mỹ và hãng máy bay Boeing đã đến sân bay Takamatsu (Nhật) để hợp tác với Ủy ban An toàn giao thông Nhật kiểm tra bình ắc quy bị cháy và thân máy bay. Công ty GS Yuasa (Nhật), nhà sản xuất ắc quy cho máy bay Boeing 787, cho rằng nếu cuộc điều tra kết luận sự cố máy bay Boeing 787 Dreamer là do ắc quy thì phải mất nhiều năm để phát triển một hệ thống ắc quy khác thay thế.

LÊ LINH