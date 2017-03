Bom nguyên tử suýt phát nổ ở Mỹ

Báo The Guardian (Anh) ngày 21-9 đã tiết lộ như trên.

Báo dẫn tài liệu Mỹ mới giải mật cho biết ngày 23-1-1961, một máy bay ném bom B-52 cất cánh từ căn cứ Seymour Johnson để thực hiện chuyến bay thường lệ dọc bờ biển Đông. Trong khi bay, máy bay vô ý để rơi hai quả bom hydrogen (bom H) MK 39 Mod 2 (ảnh) trên bầu trời TP Goldsboro.

Một trong hai quả bom đã hoạt động tương tự như hoạt động của bom nguyên tử khi được thả có chủ ý. Có nghĩa là lúc đó dù mở ra, quá trình khai hỏa bắt đầu. Tuy nhiên, một mạch ngắt điện áp thấp đã kịp thời khởi động ngăn quả bom phát nổ. Báo The Guardian ghi nhận nhờ vậy nước Mỹ tránh được một thảm họa kinh hoàng, nếu không hàng triệu dân tại các thành phố Washington, Baltimore, Philadelphia và New York có thể thiệt mạng.

Người soạn thảo báo cáo mật là kỹ sư Parker F. Jones phụ trách lập cơ chế an toàn cho bom nguyên tử tại phòng thí nghiệm quốc gia ở Sandia. Thời gian viết báo cáo là tám năm sau sự kiện bom H suýt nổ. Báo cáo có tựa đề “Thăm lại Goldsboro, hay làm cách nào tôi học cách dè chừng bom H” đã ghi nhận ba trong bốn cơ chế an toàn của quả bom không hoạt động. Từ đó báo cáo kết luận: Bom không có cơ chế an toàn thích hợp khi vận chuyển bằng máy bay B-52.

Theo báo The Guardian, tối thiểu 700 sự cố liên quan đến 1.250 vũ khí hạt nhân đã được chính phủ Mỹ ghi nhận từ năm 1950 đến 1968.

D.THẢO