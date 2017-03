Bom nổ làm hư hại trụ sở tình báo quân đội Ai Cập

Cảnh sát gác tại hiện trường một vụ đánh bom ở Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tin cho hay sức ép từ vụ nổ đã khiến một phần tường của tòa nhà bị sập.



Giới chức an ninh Ai Cập cho biết hai vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào cơ sở quân đội ở thành phố Rafah, thuộc khu vực Bắc Sinai ngày 11/9 đã làm ít nhất 5 binh sỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó có 7 dân thường.



Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi một nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Sinai thừa nhận đã thực hiện vụ đánh bom liều chết tại Cairo ngày 5/9 vừa qua nhằm vào Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim.



Tình hình an ninh tại bán đảo Sinai của Ai Cập ngày một xấu đi kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi đầu tháng Bảy.



Trong thời gian qua, phiến quân thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh, trong khi quân đội tăng cường các chiến dịch tấn công truy quét các phần tử khủng bố và Hồi giáo thánh chiến tại bán đảo này./.

