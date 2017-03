Bom nổ rung chuyển Iraq, hàng trăm người chết

Các bác sĩ đang chữa trị cho nạn nhân một vụ đánh bom ở Baghdad. (Ảnh: AP)



Bạo lực xảy ra thường xuyên ở Iraq. (Ảnh: AP)



Theo Thanh Hảo (VNN/ LA Times, THX)



Các nhà chức trách cho hay, 17 chiếc xe cài bom đã nổ tung cùng nhiều vụ xả súng, phóng đạn cối lúc xế chiều đã biến ngày 2/11 thành một trong những ngày đẫm máu nhất ở Iraq trong năm nay.Gassan Ahmed, một giáo viên 48 tuổi sống ở quận Bayaa cho hay, có hai vụ nổ lớn ở đường Eshreen, nơi hàng trăm người đang đi mua sắm để chuẩn bị cho lễ Adha Eid. "Chiếc xe đầu tiên nổ bên ngoài chợ Qahir al-As’ar Souq. Tôi ở ngay cạnh hiện trường và tận mắt chứng kiến nhiều người chết. Tôi không đếm vì bận giúp một người bạn bị thương".Ahmed kể thêm rằng có hàng chục xe dân sự bị phá hủy. Máu và các bộ phận cơ thể người bắn vương khắp nơi.Một nhân chứng khác là Maher Abbas, 37 tuổi, thuật lại: "Tôi đang đi bộ ở khu vực Ghazaliyah, tây Baghdad thì bốn quả đạn cối nã xuống một khu chợ, giết chết và làm bị thương rất nhiều người. Tôi nghe thấy lực lượng an ninh sơ tán các cửa hiệu gần đó vì có thể có thêm nhiều vụ tấn công nữa".Một loạt cuộc tấn công phối hợp nói trên, mang dấu ấn của tổ chức al-Qaeda ở Iraq, diễn ra chưa đầy 48 tiếng sau khi 58 người bị các tay súng lấy mạng trong vụ bắt cóc con tin ở một nhà thờ Thiên Chúa giáo tại Baghdad."Al-Qaeda đã hoạt động trở lại ở Iraq", một chỉ huy an ninh cấp cao Iraq cảnh báo. "Tình hình rất tồi tệ".Các diễn biến bạo lực xảy ra như cơm bữa ở các thành phố Iraq. Đây là một phần của tình trạng xói mòn an ninh, cản trở các nỗ lực của chính phủ trong việc bình ổn đất nước sau cuộc bầu cử Quốc hội cách đây 8 tháng.Loạt vụ tấn công hôm qua khiến người ta lo ngại Iraq lại rơi vào tình trạng bạo lực giáo phái như hồi năm 2006.Trong những ngày đen tối nhất năm đó, các phần tử cực đoan Hồi giáo Sunni liên kết với mạng lưới al-Qaeda ở Iraq thường xuyên đánh bom các khu vực Shiite ở Baghdad, giết chết hàng trăm người. Tình hình trở nên lắng dịu vào cuối năm 2007 sau khi quân đội Mỹ tăng viện quân tới Baghdad.