Bốn "yêu râu xanh" cưỡng hiếp nữ sinh kháng án

Theo MINH ANH (TTO)



Bốn bị cáo Mukesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur và Pawan Gupta bị tuyên tử hình vào ngày 13-9. Tòa án mô tả hành vi của bốn thủ phạm là "máu lạnh" và bác bỏ đề nghị đưa ra hình phạt nhẹ hơn của luật sư bào chữa.Ngày 24-9, bốn bị cáo đã bị đưa ra tòa án tối cao Delhi trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Tại tòa, AP Singh - luật sư của bốn bị cáo - tuyên bố sẽ kháng án. Tòa án cho biết sẽ bắt đầu nghe phần tranh luận từ ngày mai 25-9.Ngoài bốn bị cáo trên, bị cáo thứ năm - một kẻ vị thành niên, cũng bị tuyên 3 năm tù giam. Nghi can thứ sáu được tìm thấy chết trong trại giam. Các quan chức nhà tù nói anh ta tự vẫn nhưng gia đình nói anh ta bị giết.Các bị cáo và nghi can nói trên có liên quan đến vụ cưỡng hiếp và đánh đập một nữ sinh y khoa 23 tuổi trên xe buýt đang chạy ở Delhi cuối năm 2012. Nạn nhân qua đời sau đó do vết thương quá nặng. Sự việc đã dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp Ấn Độ, buộc chính phủ sau đó phải sửa luật theo đó cho phép tử hình những kẻ phạm tội hiếp dâm nghiêm trọng.