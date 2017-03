BP có thể hoàn tất đóng giếng dầu trong tuần này

Tiến hành đóng giếng dầu. (Nguồn: Reuters)

Ông Allen không đưa ra thời gian cụ thể, nhưng cho biết nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, BP sẽ sẵn sàng tiếp tục công việc với mũi khoan "giải cứu." Sau khi khoan thành công mũi khoan này, các kỹ sư sẽ bơm bùn nặng và bêtông từ đáy có độ sâu 5.400m lên và đẩy hết lượng dầu đọng ra ngoài.



BP đã lắp thành công một chiếc van an toàn mới vào tối ngày 3/9, thay thế chiếc van cũ đã được tháo bỏ. Trong khoảng thời gian thực hiện việc thay thế, đã không xảy ra việc rò rỉ dầu hoặc khí.



Việc đưa chiếc van an toàn bị hỏng lên mặt nước đã phải chậm lại vì các chuyên gia phát hiện ra một lớp hydrates trong suốt giống như băng bám trên bề mặt chiếc van và phải chờ cho chúng tan hết. Chiếc van nặng 300 tấn sẽ được đưa lên một con tàu có số hiệu Q4000.



Theo hãng thông tấn Mỹ AP, Các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang (FBI) có mặt trên tàu đang chờ để thu hồi chiếc van này vì nó được coi là vật chứng quan trọng cho việc điều tra nguyên nhân của sự cố. Chiếc van dự kiến sẽ được đưa tới một căn cứ của NASA ở bang Louisiana để phân tích.



Sự cố với giàn khoan xảy ra ngày 20/4 trên Vịnh Mexico đã làm 11 người chết và phun 206 triệu thùng dầu ra biển. Các điều tra viên đã biết rằng vụ nổ do một bong bóng khí metan khổng lồ thoát ra giếng và phát nổ. Tuy nhiên, họ chưa rõ vì sao và bằng cách nào lượng khí này thoát ra, và vì sao chiếc van an toàn đã không bịt được đường ống trong giếng dầu sau vụ nổ.



Hiện đã có hàng trăm đơn kiện liên quan đến vụ tràn dầu này. Các luật sư và công ty có trách nhiệm liên quan sẽ theo dõi hết sức chặt chẽ quá trình điều tra vì quyền lợi của họ phụ thuộc rất nhiều vào kết luận phân tích của cơ quan điều tra./.

Theo Đỗ Thúy/Washington (Vietnam+)