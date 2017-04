Brazil - Đứt dây điện, 17 người xem hội chết

Lễ hội Carnival tưng bừng tại Brazil (Ảnh: avolites.com)

Được biết, đã có hơn 10.000 người dân thành phố Bandeiro do Sul và các vùng lân cận tới quảng trường trung tâm để chuẩn bị cho buổi lễ Carnival vào tối qua. Đột nhiên, dây diện cao áp phía trên xe chở đồ của ban nhạc bị đứt và rơi xuống khiến 1 người trên xe và 12 người đang nhảy múa quanh đó bị điện giật chết, toàn bộ hệ thống điện của thành phố cũng bị gián đoạn. 4 người khác cũng đã tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Công ty điện lực địa phương cho hay dây điện cao áp bị đứt là do có người đã quăng phim kim loại lên dây điện nhưng các nhân chứng lại nói rằng dây điện cao áp bị đứt là do pháo hoa gây ra.



Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Sầm Hoa (VNN / Xinhuanet)