Brazil giành thắng lợi trong chống bạo lực ma túy

Sau khi giành quyền kiểm soát khu ổ chuột Vila Cruzeiro, khoảng 2.600 binh lính và cảnh sát, được máy bay và các xe thiết giáp yểm trợ, đã tấn công vào khu ổ chuột Grota - một trong những "thành trì" của các băng nhóm ma túy ở phía Bắc thành phố, nơi có khoảng 400.000 người sinh sống trong các khu ổ chuột.



Trong đợt tấn công này, lực lượng đặc nhiệm thu giữ được khoảng 40 tấn ma túy các loại và bắt giam nhiều tên tội phạm; trong đó có tên đầu sỏ, được biết đến với cái tên Zeu, bị cáo buộc chủ mưu vụ sát hại một phóng viên truyền hình địa phương hồi năm 2002.



Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình TV Globo, Thống đốc bang Rio de Janeiro Sergio Cabral khẳng định việc giành thắng lợi trước các băng nhóm ma túy là bước đi quan trọng trong chính sách tăng cường an ninh cho người dân.



Làn sóng bạo lực do các băng nhóm ma túy Rio de Janeiro phát động hơn một tuần qua nhằm phản đối quyết định chuyển các trùm ma túy đang ngồi tù sang nhà tù liên bang tại các bang khác và việc triển khai Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình tại các khu ổ chuột đã cướp đi sinh mạng của gần 40 người và phá hỏng hình ảnh về một thành phố vốn nổi tiếng với các bãi biển đẹp và phong cách sống cuồng nhiệt của Brazil.



Vì vậy, Chính phủ Brazil đang nỗ lực kiểm soát tình hình, trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức các sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh là Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2014 và Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2016.



Hiện khoảng 2 triệu người dân của Rio de Janeiro, tương đương với 1/3 dân số của thành phố này, đang phải sống trong những khu ổ chuột do những băng nhóm ma túy kiểm soát. Rio de Janeiro là một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm và bạo động cao nhất Mỹ Latinh./.





