Brazil: Vỡ đập nghiêm trọng, 10 người thiệt mạng

Đường cao tốc bị phá hủy nghiêm trọng sau khi nước lũ làm vỡ con đập ngày 5/1 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đường cao tốc bị phá hủy nghiêm trọng sau khi nước lũ làm vỡ con đập ngày 5/1 (Nguồn: AFP/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)



Giới chức địa phương Brazil cho biết con đập bị vỡ thuộc thành phố Campos, phía Bắc bang Rio, khiến nước sông Muriae tràn ra gây ngập lụt, phá hủy một đường cao tốc, tạo ra một hố rộng tới 20 mét trên đường và cô lập một số khu vực trong bang.Ước tính mực nước trong vùng bị ảnh hưởng có thể dâng cao 3,5-4 mét nữa, nhấn chìm nhiều nhà cửa. Hiện 4.000 người dân thành phố đã phải đi sơ tán.Quân đội Brazil đã được huy động điều xe tới hỗ trợ người dân di chuyển tới nơi an toàn.Các thành phố lân cận cũng chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt từ sông Muriae. Sáu thành phố trong bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.Thống kê cho biết đã có hai người thiệt mạng và khoảng 20.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa do nguy cơ ngập lụt, lở đất. Tình hình còn nguy cấp hơn khi nhiều bang lân cận, như Minas Gerais và Espirito Santo, cũng đang chịu ảnh hưởng của các trận bão.Tại Minas Gerais, đã có tám người thiệt mạng, 71 thành phố tuyên bố tình trạng khẩn cấp và 9.000 người phải đi sơ tán.Tại Espirito Santo, 21 thành phố phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hơn 1.000 người phải di tản tới nơi an toàn.