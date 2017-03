Bulgaria vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Quốc hội

Thủ tướng Plamen Oresharski (giữa) và các thành viên nội các mới tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở thủ đô Sofia ngày 29/5 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo TTXVN



Chỉ có 86 nghị sĩ thuộc GERB trong Quốc hội 240 thành viên ủng hộ bất tín nhiệm chính phủ, trong khi 111 nghị sĩ thuộc đảng Tự do phản đối và các thành viên thuộc đảng Ataka cực hữu bỏ phiếu trắng.Đây là lần đầu tiên kể từ khi được thành lập hồi tháng Năm vừa qua, chính phủ kỹ trị của Thủ tướng Plamen Oresharski đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Bất chấp kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội, người đứng đầu GERB, đồng thời là cựu Thủ tướng Boyko Borisov tuyên bố sẽ không từ bỏ ý định này.Làn sóng biểu tình rầm rộ tại Bungari đòi Thủ tướng Oresharski từ chức bắt nguồn từ việc ông Oresharski bổ nhiệm luật sư Delyan Peevski, 32 tuổi, làm người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia.Người dân Bungari cho rằng ông Peevski không có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh để có thể lãnh đạo một cơ quan quyền lực như vậy. Mặc dù quyết định bổ nhiệm ông Peevski sau đó đã được rút lại, song những hệ lụy từ vụ việc này vẫn chưa được giải quyết và các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vẫn diễn ra hàng ngày.Về phần mình, ông Oresharski kiên quyết phản đối những lời kêu gọi từ chức. Thay vào đó, ông tiếp tục đề nghị Quốc hội thông qua một loạt biện pháp nhằm khởi động lại nền kinh tế yếu kém và giải quyết vấn đề nghèo đói trong khi vẫn kiểm soát được khu vực tài chính ốm yếu của quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu này.