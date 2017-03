Bùng nổ bạo lực tại Lebanon, bảy người thiệt mạng

Cuộc đụng độ của người Hồi giáo Sunni tại khu phố al-Tebbaneh Bab ở Tripoli, miền bắc Lebanon, ngày 14 tháng 5. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), bạo lực bùng nổ từ đêm 20/8 giữa cộng đồng Sunni ở quận Bab El Tebbaneh với cộng đồng Alawite ở quận Jabal Mohsen tại tuyến đường ranh giới giữa hai quận.



Thông báo của quân đội Lebanon cho biết binh lính đã tăng cường tuần tra và vãn hồi trật tự được vài giờ trước khi các tay súng bắn tỉa của hai bên nổ súng, khiến bạo lực bùng nổ trở lại. Quân đội cũng xác nhận các tay súng bắn tỉa đã nhắm vào lực lượng an ninh, làm một sỹ quan và 10 binh sỹ bị thương.



Thủ tướng Lebanon Najib Migati cảnh báo các bên cần chấm dứt hành động bạo lực, đồng thời kêu gọi người dân không để bị lôi kéo vào các vụ bạo lực chỉ gây ra chết chóc và tàn phá.



Cuộc khủng hoảng tại Syria do cộng đồng Sunni châm ngòi chống lại Tổng thống Bashar Al Assad, một tín đồ Alawite, đã làm gia tăng mâu thuẫn giữa hai cộng đồng Sunni và Alawite tại thành phố Tripoli của Lebanon.



Theo các nguồn tin chính thức, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực giữa hai cộng đồng này kể từ đầu tháng Sáu. Đây là hậu quả của làn sóng bắt cóc trả đũa lẫn nhau giữa các phe phái đang diễn ra tại cả Syria lẫn Lebanon.



Gần đây, một phái Shiite vũ trang tại Lebanon thừa nhận đã bắt cóc khoảng 20 người Syria để trả đũa một vụ bắt cóc tương tự do một nhóm nổi dậy Syria thực hiện trước đó.



Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) cáo buộc phong trào Hồi giáo Hezbollah là thủ phạm các vụ bắt cóc và tấn công nhằm vào cộng đồng Sunni tại Lebanon. Tuy nhiên, Hezbollah đã kiên quyết bác bỏ bất cứ mối quan hệ nào với làn sóng bạo lực hiện nay tại Lebanon.



Ngày 15/8 vừa qua, các tay súng người Shi'ite ở Lebanon đã thực hiện hàng chục vụ bắt cóc trong động thái trả đũa việc một nhân vật cao cấp người Lebanon bị lực lượng chống đối "Quân đội Syria tự do" (FSA) bắt giữ tại Syria cách đây hai ngày.



Tình hình bất ổn trên gây lo ngại bạo lực ở Syria đang lan sang Lebanon, buộc nhiều quốc gia vùng Vịnh yêu cầu công dân các nước này rời khỏi Lebanon ngay lập tức./.

(Theo TTXVN)