Cá sấu dự đoán kết quả bầu cử Australia

Julia Gillard, đương kim thủ tướng Australia. Ảnh: AFP.

Những người coi sóc chú ở thành phố Darwin, phía bắc Australia, cho biết Harry từng nhiều lần dự đoán chính xác. Harry từng chọn đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng trong World Cup giống như chú bạch tuộc tiên tri Paul ở Đức.

Theo BBC, Harry có vẻ như đoán trúng phóc tất cả các sự kiện lớn. Bất cứ bên nào được chú cá sấu dài 5 m này chọn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối tuần này, những người tin Harry nghĩ như vậy.

Một con cá sấu khác tại công viên hoang dã ở Darwin, có tên là Bert, cũng có tài tương tự. Chú từng chọn đúng người chiến thắng trong cuộc đua ngựa lớn nhất thành phố này vài tuần trước đây.

Trong lúc này, hai đảng lớn ở Australia đang tích cực vận động tranh cử trong ngày cuối cùng. Bà Julia Gillard, nữ thủ tướng đầu tiên của Australia, phải đối mặt với một cuộc đấu cam go trước thủ lĩnh phe đối lập - người đứng đầu đảng Tự do Tony Abbott.

Bà Gillard trở thành thủ tướng Australia hồi tháng 6 sau khi người tiền nhiệm Kevin Rudd tự động rút lui. BBC cho hay bà bị chỉ trích về một loạt vấn đề bao gồm cách thức thay thế ông Rudd cũng như chính sách về biến đổi khí hậu.

Theo cuộc khảo sát trên báo The Australian hôm nay, tỷ lệ ủng hộ Công đảng và liên minh đối lập do đảng Tự do dẫn đầu là 50-50. Hồi đầu tuần, tỷ lệ này là 52% dành cho Công đảng và 48% cho đảng Tự do. Dù vậy, đa số các nhà phân tích đều cho rằng Công đảng sẽ giành phần thắng sít sao.

Gần tới ngày bỏ phiếu, ông Abbott thề sẽ vận động không ngừng nghỉ trong suốt 36 tiếng để lôi kéo cử tri. Bà Gillard thì cảnh báo rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra gay cấn.

Trước khi lên nắm quyền, Gillard là phó của ông Kevin Rudd và việc bà đột nhiên thách thức ông Rudd đòi bỏ phiếu quyết định người lãnh đạo đảng khiến nhiều dân Australia ngỡ ngàng. Bà Gillard đưa ra thách thức này khi tỷ lệ Công đảng giảm dần. Ông Rudd sau đó tự động xin rút lui vì nhận thấy thành viên trong chính phủ cũng không còn ủng hộ ông như trước.

Theo Hải Ninh (VNE)