Các cường quốc chào đón tổng thống mới của Iran

Ông Hassan Rowhani phát biểu trước những người ủng hộ trong chiến dịch vận động tranh cử ngày 1/6. Ảnh: AP.



Theo Chí Linh (VNE)



Chiến thắng của ông Rowhani đặt dấu chấm hết cho sự kiểm soát quyền lực của phe bảo thủ trong chính trường Iransuốt 8 năm qua. Trong tuyên bố đầu tiên sau khi đắc cử, Rowhani khẳng định ông sẽ dành cho phương Tây một cơ hội mới để tôn trọng và công nhận những quyền của đất nước ông.Nhà Trắng chỉ trích những hoạt động kiểm soát giới truyền thông của Tehran trong dịp bầu cử, song tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với quốc gia Hồi giáo để đạt “một giải pháp ngoại giao có khả năng xua tan những lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran”, AP đưa tin.Rowhani từng cam kết ông sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ. Tehran và Washington cắt quan hệ ngoại giao sau khi các sinh viên Hồi giáo chiếm đại sứ quán Mỹ tại Tehran vào năm 1979.Nga, nước vốn có quan hệ tốt với Iran, cũng bày tỏ hy vọng mức độ hợp tác giữa hai nước sẽ tăng dưới thời của ông Rowhani."Tổng thống Vladimir Putin xác nhận ông sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương với Iran trong nhiều lĩnh vực để phục vụ lợi ích an ninh khu vực và sự ổn định quốc tế", Điện Kremlin tuyên bố.Catherine Ashton, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, nói rằng bà sẽ hợp tác với Rowhani để tìm ra một giải pháp ngoại giao nhanh chóng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói Paris sẵn sàng đối thoại với Rowhani và nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân và sự can dự của Iran trong xung đột tại Syria sẽ là những vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự giữa Iran và Pháp.Anh kêu gọi Rowhani dẫn dắt Irantheo “một con đường khác” so với vị tổng thống tiền nhiệm, trong khi Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle ca ngợi việc người dân Iran bầu ông Rowhani. Ông cho rằng chiến thắng của Rowhani cho thấy nhân dân Iran muốn cải cách và chính sách đối ngoại mang tính xây dựng.Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Iran thể hiện "vai trò xây dựng" trong các vấn đề khu vực và quốc tế.