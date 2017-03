Các đại gia ngân hàng lo đề phòng WikiLeaks

Ngân hàng hàng đầu nước Mỹ là Bank of America đã lập hẳn một đội đặc nhiệm do một quan chức cao cấp trong ngân hàng đứng đầu để bắt đầu rà soát lại công tác bảo mật và an ninh thông tin nội bộ.



Không riêng gì Bank of America, các đại gia ngân hàng phố Wall khác cũng đang tranh thủ thời gian WikiLeaks chưa tiết lộ thêm thông tin để củng cố lại bộ máy thông tin của mình, trong đó tập trung xiết chặt tính bảo mật.



Nhiều đại gia cũng tranh thủ lúc ông chủ WikiLeaks đang phải ngồi tù để bít mọi lỗ hổng thông tin có thể.



Ngay cả các tập đoàn tín dụng thẻ như MasterCard và PayPal cũng đang có những động thái kiểm tra và síêt chặt an ninh nội bộ về mặt thông tin trong lúc nghe ngóng tình hình WikiLeaks.



Theo giới quan sát thì dường như không chỉ có các đại gia ngân hàng phố Wall đang ráo riết lo đề phòng mà nhiều quốc gia thậm chí cũng đang tranh thủ lúc ông chủ WikiLeaks đang phải ngồi tù để củng cố nội bộ.





Theo Hoài Nam (Theo CNN, AP)