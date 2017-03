Các đơn vị đặc nhiệm Nga có thể hiện diện tại Syria

Lính đặc nhiệm Nga. (Ảnh: picstopin.com)

Báo "Kommersant" dẫn một nguồn tin từ Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga cho biết hiện đang diễn ra các cuộc tham khảo ý kiến "về cơ số thành viên đội ngũ".



Có giả thiết cho rằng trong nhóm Nga sẽ bao gồm các chuyên gia về bức xạ, hóa chất và bảo vệ sinh học, song cũng không loại trừ sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm.



Hôm 17/9, sau cuộc gặp tại Mátxcơva với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng tham gia công việc đảm bảo an toàn về thu gom và tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.



Ngoài ra, theo tin của báo "Kommersant", phái đoàn Nga và Mỹ trong cuộc đàm phán mới đây ở Geneva cũng thảo luận vấn đề an toàn của các chủ thể thuộc chương trình hóa học quân sự Syria.



Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 19/9 cho biết nước này không có kế hoạch phá hủy vũ khí hóa học của Syria trên chính lãnh thổ Nga theo thỏa thuận Nga - Mỹ nhằm loại bỏ các kho vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.



Phát biểu với hãng thông tấn Interfax khi được hỏi liệu Nga có kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria trên lãnh thổ Nga hay không, ông Shoigu đáp: "Không".



Trong khi đó, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) cùng ngày cho biết hiện vẫn chưa ấn định thời điểm cụ thể để nghiên cứu kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria do bản dự thảo vẫn đang được thảo luận. Theo OPCW, Hội đồng điều hành của tổ chức này sẽ nhóm họp về kế hoạch Nga - Mỹ vào ngày 20/9./.

(Theo Vietnam+)