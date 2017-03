Các giả thuyết về vụ rơi máy bay tại Libya

Lực lượng cứu hộ kiểm tra hiện trường vụ tai nạn máy bay vào ngày 12/5. Ảnh: AP.

Cậu bé người Hà Lan là nạn nhân duy nhất sóng sót trong vụ tai nạn máy bay Airbus A330-200 tại Libya. Các hộp đen của máy bay – nơi chứa dữ liệu chuyến bay – đã được tìm thấy. Chúng sẽ giúp các nhà điều tra tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn.

Theo tờ The Christian Science Monitor, một báo cáo chính thức về nguyên nhân khiến chiếc Airbus A330-200 rơi tại Tripoli có thể sẽ được công bố trong vài tháng nữa. Nhưng hiện tại người ta đã tìm thấy nhiều manh mối tại hiện trường. Đó là nhận định của Bill Waldock, giáo sư bộ môn Khoa học an toàn kiêm giám đốc Phòng thí nghiệm điều tra các vụ tai nạn hàng không của Đại học Prescott tại Mỹ.

Waldock nói các mảnh vỡ vương vãi ở hai bên vết trượt của máy bay, cho thấy nó nghiêng so với mặt đất một góc khá nhỏ - khoảng 3 hoặc 4 độ khi đáp xuống. Thiệt hại do lửa gây nên không lớn, điều hiếm thấy trong các vụ tai nạn hàng không. Phần đuôi hầu như nguyên vẹn trong khi phần trước gần như vỡ tan – điều thường xảy ra khi máy bay bất ngờ chạm mặt đất. Do phi trường tại Tripoli thiếu các thiết bị trợ giúp nên nếu trời có sương, có thể phi công tưởng đường băng xa hơn so với thực tế.

Giới chức Libya đã loại trừ khả năng máy bay bị khủng bố tấn công. Trên jetphotos.net, một diễn đàn về hàng không, nhiều chuyên gia trên khắp thế giới cho rằng việc phi cơ xấu số hạ cánh vào lúc mặt trời mọc có thể làm giảm tầm nhìn của phi công do các tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Ngoài ra bão cát cũng có thể là một nguyên nhân khiến tầm nhìn của phi công giảm.

"Airbus A330-200 là máy bay tân tiến, nhưng các tính năng ưu việt của nó sẽ không phát huy tác dụng nếu nó đáp xuống một nơi không có đủ các phương tiện hỗ trợ hạ cánh", Waldock nhận xét.

Waldock nói mỗi vụ tai nạn máy bay đều có những đặc điểm riêng, nhưng ông cho rằng do cậu bé 9 tuổi còn sống sót nhỏ hơn so với chiếc ghế dành cho người lớn nên cơ thể cậu chỉ chịu lực va chạm nhỏ khi máy bay rơi.

“Nếu một chiếc ghế văng ra khỏi máy bay và rơi xuống cùng với hành khách thì trẻ con sẽ có cơ hội sống sót cao hơn so với người lớn”, Waldock giải thích về khả năng đã giúp em bé thoát chết một cách kỳ diệu.

Theo Minh Long ( VNE)