Các nhóm khủng bố tìm cách xâm nhập lực lượng tình báo Mỹ

Bên trong tòa nhà của CIA ở Langley. 25% đơn xin việc vào CIA có nguồn gốc đáng ngờ - Ảnh: NBC News

Hôm nay 2-9 báo Washington Post dẫn một tài liệu mật cho biết CIA phát hiện 25% đơn xin việc vào cơ quan này xuất phát từ những cá nhân “có mối liên hệ đáng kể với các tổ chức cực đoan”, ví dụ như al-Qaeda, các chi nhánh của al-Qaeda hay Hezbollah...

Do lo sợ nguy cơ bị khủng bố cài nội gián, từ năm ngoái Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã lên kế hoạch điều tra ít nhất 4.000 nhân viên có các hành vi bị xem là đáng ngờ. Hiện NSA đang thành lập một trung tâm dữ liệu khổng lồ có tên WILDSAGE để chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm cho các cơ quan an ninh mạng.

Tuy nhiên các quan chức NSA lo ngại việc chia sẻ thông tin này có thể bị các tay nội gián lợi dụng. Năm 2011, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu giám đốc tình báo quốc gia James Clapper thực hiện một chương trình nhằm phát hiện các “mối đe dọa từ bên trong” để ngăn chặn những “người thổi còi” kiểu như Brad Manning, Edward Snowden và cả các điệp viên hai mang.

Tuy nhiên dự án này đã bị trì hoãn nhiều lần cho tới vụ binh nhất Manning cung cấp tài liệu tình báo Mỹ cho trang web WikiLeaks. Do đó chính quyền Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh thắt chặt các biện pháp an ninh nội bộ nhằm ngăn chặn mối đe dọa này.

Theo Nguyệt Phương (TTO)