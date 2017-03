Các nước Arập vận động ủng hộ Palestine gia nhập LHQ

Lá cờ của Palestine. (Nguồn: Internet)

Một phái đoàn các ngoại trưởng Arập sẽ hối thúc các nước ủy viên Hội đồng Bảo an ủng hộ việc kết nạp Palestine làm thành viên Liên hợp quốc.



Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat cho hay: "Một phái đoàn ngoại trưởng Arập do ngoại trưởng Qatar dẫn đầu sẽ đi thăm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an vào cuối tuần tới để thuyết phục họ bỏ phiếu công nhận và kết nạp Palestine làm thành viên Liên hợp quốc."



Phái Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến nhóm họp vào ngày 17 hoặc 18/11 tới để hoàn tất lịch trình đề nghị lên Liên hợp quốc kết nạp Palestine.



Chính quyền Palestine có kế hoạch tìm kiếm sự công nhận của Hội đồng Bảo an trong tháng Chín về một Nhà nước Palestine dựa trên các đường ranh giới trước năm 1967, bao gồm Gaza, Judea, Samaria và Đông Jerusalem.



Tuy nhiên, Washington tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống, còn Anh và Pháp cho biết muốn Palestine quay lại hòa đàm thay vì theo đuổi quy chế thành viên tại Liên hợp quốc./.

(Theo Vietnam+)