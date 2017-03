Các nước châu Á: Nóng bỏng cuộc chiến chống lạm phát

Ngày 3-5, tại Madrid (Tây Ban Nha), Ngân hàng Phát triểu châu Á (ADB) đã tổ chức hội nghị hàng năm với sự tham gia của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng của các nước trong khu vực. Hội nghị này sẽ diễn ra trong bốn ngày với chủ đề thảo luận về các biện pháp bảo vệ nền kinh tế các nước trước tình hình lạm phát gia tăng. Giá xăng dầu, giá lương thực gia tăng đã đẩy nhiều nước châu Á vào cơn lốc lạm phát.

Công bố giá nhập khẩu

Lạm phát ở Hàn Quốc trong tháng 4-2008 đã tăng 4,1% so với năm ngoái. Đây là mức tăng lớn nhất trong gần bốn năm trở lại đây. Người dân nước này đang lo ngay ngáy trước tình hình giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu liên tục gia tăng.

Mới đây, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 20-5, chính phủ sẽ công bố giá gốc nhập khẩu của 100 mặt hàng quan trọng trên trang web của Cục Hải quan Hàn Quốc. Các mặt hàng này bao gồm thịt bò, thịt heo, bột mì, dầu gội, xăng dầu, các sản phẩm dành cho trẻ em... Biện pháp này sẽ giúp người tiêu dùng so sánh giá gốc và giá mà những người buôn bán trung gian thổi lên để kiếm lợi nhuận cao. Qua đó, chính phủ hy vọng người dân sẽ biết cách lựa chọn đúng khi mua hàng. Biện pháp này cũng sẽ giúp ngăn ngừa các nhà phân phối ở địa phương đẩy giá các mặt hàng nhập khẩu lên quá cao. Danh sách các mặt hàng được niêm yết giá gốc nhập khẩu sẽ được mở rộng hàng tháng. Mặc dù cuối tháng 3-2008, chính phủ đã giám sát giá cả của 52 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhưng 30 mặt hàng trong số này vẫn tiếp tục tăng giá. So sánh giá cả của tháng 3 và tháng 4, các mặt hàng như hành, thịt heo, cải bắp, cá thu, dầu diesel tăng giá từ 6%-19%. Chống lạm phát trở nên khó khăn hơn vì những yếu tố khách quan bên ngoài như giá xăng dầu và lương thực tăng cao.

Ngay cả một đất nước giàu có như Singapore, người dân cũng chóng mặt do giá cả leo thang vùn vụt từ học phí, viện phí cho đến giá vé xe buýt, taxi và xe điện ngầm. Lạm phát hàng năm trong tháng 3-2008 lên đến mức 6,7%, mức cao nhất kể từ năm 1982. Lạm phát gia tăng không chỉ là do nguyên nhân giá thực phẩm, xăng dầu tăng mà còn do chính phủ tăng thuế hàng hóa và dịch vụ từ 5% lên 7% vào tháng 7-2007.

Giảm thuế, thắt chặt tiền tệ

Tại Ấn Độ, tính đến ngày 19-4-2008, mức lạm phát ở mức gần 7,6%, mức cao nhất trong 42 tháng qua. Ngày 2-5, Bộ trưởng Tài chính Palaniappan Chidambaram kêu gọi người dân phải kiên nhẫn và tin tưởng vào các biện pháp ghìm giá cả của chính phủ.

Ngoài nguyên nhân giá xăng dầu và lương thực tăng, lạm phát ở Ấn Độ gia tăng còn do giá các vật liệu xây dựng leo thang. Giá thép trong nước đã tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ trưởng Palaniappan Chidambaram cho rằng thép và các sản phẩm thép là thủ phạm đóng góp hơn 21% trong mức lạm phát hiện tại. Lo ngại giá cả lương thực gia tăng, chính phủ đã thu mua thêm 154.000 tấn lúa mì và 230.000 tấn gạo nhằm tăng lượng cung cho thị trường. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng đã thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách buộc các ngân hàng tăng tỷ lệ dự trữ tiền mặt lên 8,25%.

Cuối tháng 4-2008, Ấn Độ đã quyết định áp thuế xuất khẩu các sản phẩm thép như 5% đối với thép mạ kẽm và 15% các sản phẩm thép cuộn cán nóng. Đồng thời, thuế nhập khẩu các loại thép thỏi, thép phôi, thép cán nguội, thép cán nóng... giảm từ 5% xuống 0%. Thuế nhập khẩu bột sữa gầy cũng giảm từ 15% xuống còn 5%, dầu bơ từ 40% xuống 30%.

Các biện pháp chống lạm phát này sẽ khiến Ấn Độ thất thu khoảng 15 tỷ rupee (hơn 5.900 tỷ đồng VN) nhưng cần phải thực hiện để khống chế lạm phát. Nhờ các biện pháp này, hiện nay giá thép trong nước đã giảm xuống từ 16%-19%. Giá xi-măng tăng cao cũng là mối lo ngại khác của chính phủ. Ấn Độ dự định nhập thêm năm triệu tấn xi-măng từ Pakistan để kềm giá mặt hàng này. Bộ trưởng Thương mại Kamal Nath cho biết sẽ họp với các công ty sản xuất xi-măng nhằm thuyết phục họ giảm giá. Chính quyền bang Andhra Pradesh cũng đã giới hạn mức giá trần cho bao xi-măng 50 kg là 200 rupee (80.000 đồng VN).