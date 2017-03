Các nước tại châu Âu lao đao vì giá lạnh khắc nghiệt

Tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống thấp đã buộc giới chức Đức và Anh ngày 30/11 phải hủy bỏ hoặc tạm hoãn nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế, khiến vận tải hàng không đình trệ và gây tắc nghẽn trên các tuyến giao thông đường bộ.



Tại Đức, hơn 200 chuyến bay xuất phát từ sân bay Frankfurt, cảng hàng không nhộn nhịp thứ 3 châu Âu, đã bị hủy bỏ, trong khi các bang miền Nam nước này chìm ngập trong tuyết.



Cơ quan khí tượng dự báo từ nay tới cuối tuần, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn.



Nhiệt độ một số vùng ở nước Anh đã xuống dưới âm 17 độ C. Tuyết rơi dày và sớm hơn mọi năm đã làm tê liệt một số tuyến giao thông chính và hàng trăm trường học phải đóng cửa.



Các hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không, đặc biệt là hoạt động của hai sân bay lớn là Heathrow và Gatwick, bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Công ty bảo hiểm RSA của Anh ước tính thời tiết giá lạnh có thể gây thiệt hại lên tới 1,2 tỷ bảng/ngày.



Ngoài ra, thời tiết xấu trước mùa Giáng sinh được cảnh báo sẽ ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Anh, đe dọa công việc kinh doanh của công ty chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ cuối năm.



Trong khi đó, phần lớn lãnh thổ Ba Lan bị nhấn chìm trong biển tuyết. Các lớp tuyết dày trên đường phố (có nơi lên tới 30cm) đã gây ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông.



Giao thông tại thủ đô Warsaw cũng đình trệ trong nhiều giờ.



Séc cũng bị giá lạnh tấn công. Tại nhiều thành phố lớn, tuyết rơi nhiều tạo nên lớp băng dày tới 25 cm trên đường phố, đồng thời gây mất điện trên diện rộng và giao thông tắc nghẽn. Theo thông kê sơ bộ, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ.



Tại Pháp, nhiệt độ xuống thấp đến mức nhà cung cấp điện RTE cảnh báo cắt điện tại nhiều nơi do nhu cầu tiêu dùng điện năng tăng mạnh. Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến giới chức phải hủy bỏ tới 20% dịch vụ vận tải bằng tàu cao tốc tới miền Đông Nam.



Với nhiệt độ xuống dưới -30 độ C, đêm 30/11 là đêm lạnh nhất tại Thụy Sỹ trong 45 năm qua.



Ngay cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng đang hứng chịu một nền nhiệt thấp sau khi tuyết rơi tại một nửa phía Bắc của bán đảo Iberia./.





(TTXVN/Vietnam+)