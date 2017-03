Các ứng viên Cộng hoà "khẩu chiến" về thuế và chi tiêu

"Tôi cắt giảm thuế 23 lần. Tôi tin vào việc cắt giảm thuế", ông Giuliani, cựu Thị trưởng New York và hiện là người dẫn đầu các ứng cử viên Cộng hoà trong các cuộc thăm dò dư luận, nói.

Ban đầu, ông Romney cũng công nhận tuyên bố trên nhưng nhanh chóng chỉ trích đối thủ vì từng khiếu nại lên toà án chống lại luật trao cho cựu Tổng thống Bill Clinton quyền được phủ quyết các danh mục chi tiêu. Ông Romney khẳng định ông ủng hộ quyền phủ quyết các danh mục chi tiêu và tiết lộ bản thân đã 844 lần sử dụng tới quyền này khi còn giữ chức thống đốc bang Massachusetts.

Ông Romney cho rằng khi còn đương chức thị trưởng, đối thủ Giuliani đã đấu tranh để giữ lại loại thuế nhắm vào những người làm việc tại New York nhưng cứ trú ở địa phương khác.

Ông Giuliani đáp trả rằng việc chi tiêu đã giảm ở New York khi ông làm thị trưởng nhưng tăng ở Massachusetts lúc ông Romney làm thống đốc. Ông Giuliani quả quyết: "Vấn đề ở đây là bạn phải kiểm soát các loại thuế. Tôi đã làm việc đó, ông ấy thì không ... Tôi đi đầu còn ông ấy tụt hậu".

Ông Romney bắt bẻ lại: "Đó là chuyện vô lý. Tôi đã không tăng các loại thuế ở Massachusetts mà là hạ thấp chúng".

Sau nhiều tháng tranh luận "lịch sự", Giuliani và Romney đã lao vào "khẩu chiến" không chút ngần ngại. Theo nhận định của giới quan sát, điều này phản ánh những nỗ lực quyết liệt của hai chính khách trong việc chiếm giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành quyền quyền đề cử của đảng.

Ông Romney đang dẫn trước các đối thủ Cộng hoà trong các cuộc thăm dò dư luận tại Iowa, nơi các cuộc họp kín của ban lãnh đạo đảng sẽ là thử thách đấu tiên trong chiến dịch vận động tranh cử. Cựu thống đốc và ông Giuliani hiện bám đuổi nhau rất sát trong các cuộc trưng cầu dân ý ở New Hampshire.

Sự khởi đầu của "người mới" Fred Thompson

Cuộc tranh luận tại Michigan còn có sự tham gia của "người mới" Fred Thompson. Đây là cuộc tranh luận đầu tiên của cựu diễn viên kiêm Thượng nghị sĩ bang Tennessee trên cương vị ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà.

Được nhiều người biết đến qua vai diễn trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Law & Order", ông Thompson mới gia nhập cuộc đua giành sự đề cử của đảng Cộng hoà hồi tháng 9, chậm nhiều tháng so với các đối thủ khác. Ông Thompson bị chỉ trích vì đã chọn công bố việc tranh cử ghế lãnh đạo Nhà Trắng tại chương trình "Tonight Show with Jay Leno" đúng vào ngày các đối thủ của ông đang tham gia một cuộc tranh luận tại New Hampshire.

Theo bố trí của những người tổ chức cuộc tranh luận ở Michigan, ông Thompson đứng giữa hai đối thủ Giuliani và Romney và là người trả lời câu hỏi đầu tiên về vấn đề kinh tế. Ông Thompson cảnh báo mặc dù kinh tế Mỹ hiện vững mạnh nhưng chính phủ "đang tiêu tiền của các thế hệ tương lai và của cả những thế hệ chưa được sinh ra".

Theo ông, những người sắp nghỉ hưu sẽ nhận được các khoản trợ cấp xã hội thấp hơn những gì họ đã được hứa. Ông Thompson cũng lên án những kiến nghị mới đây về việc áp dụng thuế và các giới hạn chung đối với việc nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc.

Ông Thompson sau đó lại trở thành mục tiêu chế giễu của ông Romney, người đã ví việc ra tranh cử muộn của cựu nam diễn viên với bộ phim "Law & Order".

Ông Romney nói: "Đó là một vai diễn lớn. Bộ phim dường như sẽ kéo dài mãi mãi. Và ông Fred Thompson sẽ là người xuất hiện ở đoạn kết".

Ông Thompson mỉm cười đáp lại: "Và hãy nghĩ tôi sẽ là diễn viên giỏi nhất trên sân khấu".