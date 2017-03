Cái chết của Bin Laden ảnh hưởng đến Nga

Trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao về an ninh Nga ngày 11/5/2011, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev kêu gọi người đứng đầu Hội đồng an ninh, Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo Nga cần tăng cường an ninh các phái bộ của Nga ở nước ngoài, nhất là sau sự kiện trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt.

Trong lời tuyên bố đưa ra tại điện Kremli, Tổng thống Medvedev cũng nhấn mạnh, việc loại trừ các kẻ khủng bố, thậm chí ngay cả khi đã tiêu diệt Bin Laden có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ an ninh trên toàn lãnh thổ Nga. Nga lo ngại phiến quân ở Kavkaz đuợc Al Qaeda cấp ngân sách Nga quan ngại rằng chính Al Qaeda đã cấp ngân sách cho các phiến quân ở khu vực Bắc Kavkaz, cũng như cắt cử các thành phần khủng bố của Al Qaeda tới khu vực này. Các lực lượng an ninh Nga đang từng ngày từng giờ phải đối mặt với các cuộc tấn công từ các lực lượng phiến quân tại đây. Theo Hồng Nhung (VOV/AP)