Cải tổ nội các vào tuần tới

° Đòi Thủ tướng Surayud Chulanont điều trần

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Phát triển xã hội và An ninh nhân lực Thái Lan Paiboon Wattanasiritham cho biết nội các Thái Lan dự kiến sẽ được cải tổ vào tuần tới, sau khi Thủ tướng Surayud Chulanont từ New York trở về khi kết thúc khóa họp của Đại hội đồng LHQ. Theo ông Paiboon, việc cải tổ nội các dường như không thể tránh khỏi, nhất là sau khi có thêm Bộ trưởng Nội vụ Aree Wongsearya xin từ chức. Phó Thủ tướng Paiboon còn cho rằng sẽ có một người ngoài nội các hiện nay thay thế vị trí của ông Aree, do những người trong nội các hiện có quá nhiều việc.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về đạo đức và tư cách của các chính trị gia thuộc Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA), ông Prasong Soonsiri, đã đề nghị triệu tập một phiên điều trần đối với Thủ tướng Surayud Chulanont xung quanh việc các thành viên nội các của ông vi phạm quy định giới hạn cổ phần trong các công ty tư nhân. Theo ông Prasong, việc triệu tập phiên điều trần này là nhằm đòi ông Surayud giải thích về việc bổ nhiệm ba thành viên nội các là Bộ trưởng Nội vụ Aree Wongsearaya, Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ truyền thông Sitthichai Pokaiyaudom và Thứ trưởng Thương mại Oranuj Osatananda. Ba quan chức này bị phát hiện nắm giữ quá 5% cổ phần trong các công ty tư nhân và đã buộc phải từ chức trong những ngày qua.

NLA được lập ra sau cuộc đảo chính tháng 9-2006 và đóng vai trò như Quốc hội của Thái Lan.