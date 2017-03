Cairo phá âm mưu đánh bom hệ thống tàu điện ngầm

Hai quả bom này được phát hiện ở địa điểm cách ga Heleyet el-Zaytoun khoảng 100m về phía Đông Bắc thủ đô Cairo.



Trong diễn biến khác, Đài truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin sáng cùng ngày, lực lượng an ninh nước này đã bắn hơi cay và đấu súng với các nhóm vũ trang ở huyện Kerdasah, ngoại ô Cairo.



Lực lượng an ninh đã tấn công khu vực trên và bắt những người bị cáo buộc đốt phá nhiều đồn cảnh sát và sát hại khoảng 11 sỹ quan an ninh trong vụ xung đột bùng phát sau khi Tổng thống Mohamed Mursi bị lật đổ hồi tháng Bảy vừa qua. Một sỹ quan cảnh sát đã bị thương trong vụ bạo lực này./.

(Theo Vietnam+)