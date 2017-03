Campuchia: Bắt đầu xét xử bốn thủ lĩnh Khmer Đỏ

Ieng Sary, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Khmer Đỏ tại phiên tòa ngày 27/6 (Nguồn: AP)

Cả bốn bị can đều bị cáo buộc các tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh trong thời gian cầm quyền từ năm 1975-1979 của chế độ Campuchia Dân chủ. Đây là phiên xử đối với các bị cáo nằm trong hồ sơ số 002. Hồ sơ số 001 xét xử bị cáo Kaing Guek Eav (biệt danh là Duch), Giám đốc nhà tù Tuol Sleng két tiếng, kẻ đã bị tòa tuyên án 35 năm tù giam vào tháng 7/2010.



Cho đến nay, cả bốn bị cáo đều phủ nhận trách nhiệm của mình và dư luận cho rằng phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Có nhiều ý kiến lo ngại rằng do tuổi đã quá cao (Nuon Chea - 86 tuổi, Khieu Samphan - 80 tuổi, Ieng Sary - 86 tuổi và Ieng Thirith - 79 tuổi), có thể các bị cáo sẽ qua đời trước khi bản án được tuyên.



Trước đó, ngày 14/6, Liên hợp quốc đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng tổ chức quốc tế này đã chỉ đạo và can thiệp vào công việc của các nhân viên điều tra và thẩm phán của Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) ở Campuchia.



Phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Martin Nesirky khẳng định Liên hợp quốc đề cao nguyên tắc cơ bản là ủng hộ tính độc lập của ECCC tại Campuchia cũng như các tòa án ở các nước khác.



Các nhân viên điều tra và công tố viên thuộc tòa này phải được phép hoạt động tự do và không có sự can thiệp của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Liên hợp quốc, các nước tài trợ và các tổ chức xã hội.



Liên hợp quốc khẳng định "vụ xét xử những kẻ tội phạm này sẽ có ý nghĩa quốc tế thực sự và thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế."



Theo một thỏa thuận giữa Liên hợp quốc và Campuchia, ECCC được thành lập như một tòa án độc lập và sử dụng các nhân viên điều tra, thẩm phán người Campuchia và nước ngoài để xét xử những kẻ chịu trách nhiệm lớn nhất, đã phạm các tội ác diệt chủng trong giai đoạn 1975-1979, sát hại hơn 2 triệu dân thường Campuchia./.

