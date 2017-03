Campuchia bắt giữ hai nghi can vụ đánh bom ở Bangkok

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết sẽ trao trả hai nghi can cho Đại sứ quán Thái Lan vào ngày 5/7 tới.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia, những nghi can này, gồm một phụ nữ và một nam giới, đều 33 tuổi, đã bị bắt tại tỉnh Siem Reap, miền Tây Bắc của Campuchia. Hai nghi can này "đã tiến hành các hành động khủng bố" khi thực hiện một vụ tấn công tại thủ đô Bangkok ngày 22/6/2010. Thông báo nêu rõ: "Mặc dù không có yêu cầu từ phía Chính phủ Thái Lan, song Chính phủ Campuchia đã quyết định bắt giữ và đưa hai tên khủng bố này trở về Thái Lan". Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết sẽ trao trả hai nghi can cho Đại sứ quán Thái Lan vào ngày 5/7 tới.

Truyền thông Campuchia đưa tin rằng hai nghi can trên đã bị bắt giữ do liên quan tới âm mưu đánh bom trụ sở Đảng Bhumjaithai, một đảng trong liên minh cầm quyền Thái Lan.

