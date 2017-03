Campuchia: Bế mạc hội nghị đảng cầm quyền CPP

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch đảng, Chủ tịch Thượng viện Chea Sim; Phó Chủ tịch đảng, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen; Chủ tịch danh dự, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cùng 1876 đại biểu, trong đó có 239 ủy viên Ban chấp hành Trung ương và các đại biểu từ trung ương đến cấp huyện.



Một thông cáo báo chí sau Hội nghị cho biết các đại biểu đã thảo luận và nhất trí với báo cáo về "Tình hình và công tác đảng năm 2010, đầu năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2011 và năm 2012" do ông Hun Sen trình bày; và các vấn đề liên quan đến các cuộc bầu cử Thượng viện khóa III và bầu cử xã-phường khóa III vào năm 2012.



Hội nghị cho rằng hiện nay Campuchia có hòa bình, ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong cả nước được duy trì, bảo vệ và củng cố, là điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.



Hội nghị đã hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong việc phân giới, cắm mốc biên giới với Việt Nam, Lào và mong muốn công việc có ý nghĩa lịch sử này được hoàn tất trong năm 2012. Hội nghị đã ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình về vấn đề biên giới với Thái Lan, nhằm mục đích xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.



Trên tinh thần đó, Hội nghị hoan nghênh và ủng hộ lệnh của Tòa án công lý quốc tế (ICJ) ngày 18/7/2011, theo đó quân đội hai nước phải đều rút khỏi các khu vực biên giới đang tranh chấp. Hội nghị của CPP cho rằng cần phải có biện pháp nhanh chóng nhất để đem lại hòa bình cho khu vực đền Preah Vihear, trong đó có việc nhanh chóng triển khai các quan sát viên của ASEAN.



Hội nghị của CPP bày tỏ lạc quan Chính phủ mới của Thái Lan được thành lập từ kết quả của cuộc bầu cử ngày 3/7/2011 ở Thái Lan sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Hoàng gia Campuchia để giải quyết các quan hệ hai nước dựa trên tình thần láng giềng hữu nghị.



Hội nghị đã ủng hộ tiến trình phiên tòa trong tòa án Campuchia xét xử các tội ác do các phần tử chóp bu của chế độ Campuchia dân chủ gây ra nhằm mục đích đem lại công lý cho nhân dân Campuchia, nạn nhân của chế độ tàn bạo trong quá khứ, trên cơ sở đảm bảo hòa bình, ổn định và hòa hợp dân tộc ở Campuchia.



Hội nghị cho rằng công tác trọng tâm trọng tâm của CPP trong thời gian tới cần tập trung giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện sẽ được tổ chức vào ngày 29/1/2012 và xã-phường sẽ được tổ chức vào ngày 3/6/2012 cũng như cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 7/2013. Hội nghị của CPP cũng đã tái khẳng định sự ủng hộ ông Hun Sen làm ứng cử viên của đảng đối với chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ V, dự định tổ chức vào thời gian đầu quý hai năm 2013.



Đảng CPP hiện có 5.380.190 đảng viên trong cả nước, tăng 267.745 người so với thời điểm cuộc bầu cử Quốc hội năm 2008. Đảng CPP hiện nắm ắm 90/123 ghế tại Quốc hội nước này.





Theo Chí Hùng-Ngọc Long/Phnom Penh (Vietnam+)