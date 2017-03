Campuchia có thể xét xử bảy công dân Thái vào 1/2

Cùng ngày, Tổng Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi, cho biết Hội đồng Luật sư Campuchia đã bác đề nghị thay hai luật sư người Campuchia bằng hai luật sư người Thái Lan để bào chữa cho bảy công dân nói trên. Đề nghị này do các nhà tư vấn pháp luật của "Mạng lưới yêu nước Thái Lan" (TPN) đưa ra. Trong số bảy công dân Thái Lan bị bắt có một số người thuộc mạng lưới trên.



Với quyết định của Hội đồng Luật sư Campuchia, hai luật sư người Campuchia do Đại sứ quán Thái Lan thuê ở Phnom Penh sẽ tiếp tục bào chữa cho bảy công dân Thái Lan.



Các luật sư dự định kiến nghị Tòa án Tối cao Campuchia về việc cho phép nộp tiền bảo lãnh để Veera Somkwamkid, một trong những thủ lĩnh TPN, được tại ngoại.



Trước đó, Tòa phúc thẩm Phnom Penh đã bác đơn xin nộp tiền bảo lãnh của Xổmkoamkít. Hiện Somkwamkid là người duy nhất trong số bảy công dân Thái Lan còn bị giam giữ, trong khi sáu người khác đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh và đang tạm trú tại Đại sứ quán Thái Lan ở Phnom Penh.



Somkwamkid bị cáo buộc thêm tội "thu thập thông tin có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Campuchia." Nếu bị kết tội trên, Somkwamkid có thể phải lĩnh án 10 năm tù giam.



Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong ngày 19/1 cho biết Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya đã bày tỏ cảm ơn phía Campuchia đã cho phép sáu công dân Thái Lan được tại ngoại. Lời cảm ơn trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vừa diễn ra ở Indonesia.



Tại cuộc gặp, hai bên cam kết duy trì mối quan hệ tốt đẹp hiện nay và không để vụ việc trên ảnh hưởng tới các mối quan hệ hiện đang được cải thiện giữa hai nước. Ngoại trưởng Hor Namhong cho biết Campuchia giải quyết vụ việc theo đúng trình tự pháp lý trên cơ sở luật nhập cư của nước này./.





(TTXVN/Vietnam+)