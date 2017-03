Campuchia kêu gọi thế giới không can thiệp nội bộ

Giám sát viên quốc tế giám sát một điểm bầu cử ở Campuchia. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong một cuộc tuyên bố ngắn, Bộ Ngoại giao Campuchia không nêu đích danh tên, song đề nghị tất cả các nước, tổ chức không ủng hộ đảng CNRP. Tuyên bố nêu rõ: “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế khuyến cáo các đoàn ngoại giao không đóng vai trò ủng hộ đảng đối lập” và các nhà ngoại giao “có nghĩa vụ sử dụng các đặc quyền và quyền miễn trừ để tôn trọng luật pháp và các quy chế của nước sở tại”.



Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Campuchia cũng nhấn mạnh: “Đồng thời họ có nghĩa vụ không can thiêp vào công việc nội bộ của nhà nước sở tại."



Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Campuchia được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi điều tra các vi phạm trong ngày bầu cử, một sự lặp lại tương tự yêu cầu của CNRP. Nhật Bản, một nhà tài trợ lớn khác cho Campuchia, cũng đã ủng hộ đề xuất điều tra vi phạm trong một tuyên bố ngày 31/7. Chiều 31/8, đại diện của Liên minh châu Âu (EU) ở Phnom Penh đã gặp Chủ tịch CNRP Sam Rainsy.



Trong khi Mỹ, EU có chung sự đánh giá về cuộc bầu cử vừa qua ở Campuchia, Trung Quốc và Hungaria là hai nước cho đến nay lên tiếng ủng hộ cuộc bầu cử ở Campuchia diễn ra “tự do, công bằng và minh bạch."



Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 30/7 đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Hun Sen về thắng lợi của CPP trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Trong thông điệp gửi ông Hun Sen, bà Yingluck nêu rõ: "Thay mặt Chính phủ và nhân dân Thái Lan, tôi hân hạnh gửi tới Ngài những lời chúc mừng tốt đẹp nhất về thắng lợi của CPP trong cuộc tổng tuyển cử mới đây. Tôi tin chắc rằng Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Ngài, sẽ tiếp tục phồn thịnh và vượt qua mọi thách thức tiềm ẩn phía trước...".



Thủ tướng Yingluck cũng tái khẳng định cam kết của Thái Lan tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài với quốc gia láng giềng Campuchia.



Trước đó, một ngày sau khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa V tại Campuchia kết thúc, Tổ chức Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) và Hiệp hội các đảng dân chủ châu Á - Thái Bình Dương (CAPDI) đều tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội khóa V ở Campuchia ngày 28/7 đã diễn ra tự do, công bằng, chính xác, minh bạch, không bạo lực. Nhóm quan sát viên ASEAN cũng đánh giá quá trình bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V diễn ra tốt đẹp.



Theo kết quả sơ bộ, trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V ngày 28/7 vừa qua, CPP giành được 68 trong tổng số 123 ghế, đảng CNRP được 55 ghế. Tuy nhiên, CNRP đã bác bỏ kết quả này, kêu gọi lập một ủy ban hỗn hợp để điều tra những vi phạm trong bầu cử và đe dọa tổ chức biểu tình vào ngày 4/8 năm nay./.

(Theo TTXVN)