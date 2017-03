Campuchia sắp khép lại phiên xử tội ác chiến tranh Khmer Đỏ

Bà Ieng Thirith trong một lần xuất hiện tại tòa - Ảnh: AFP



Theo Phúc Duy (TNO)



Chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, dưới sự lãnh đạo của Pol Pot (qua đời hồi 1998), đã gây ra cái chết của hai triệu người ở Campuchia trong giai đoạn 1975-1979, theo AFP.“Các nạn nhân đã phải đợi trên 38 năm mới giành lại được công lý... sự chờ đợi này sắp kết thúc”, người phát ngôn tòa án, ông Lars Olsen nói với AFP.Sau gần 40 năm kết thúc chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia, Tòa án tội ác chiến tranh, được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, bước vào giai đoạn cuối trong vụ xét xử hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea (87 tuổi) và Khieu Samphan (82 tuổi).Một bị cáo khác là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Khmer Đỏ Ieng Sary đã chết ở tuổi 87 vào tháng 3.2013, trong khi phiên xét xử vợ của Sary, bà Ieng Thirith, đã được trả tự do hồi năm 2012 do không đủ sức khỏe hầu tòa. Còn Pol Pot đã chết hồi 1998 và chưa từng bị đem ra xét xử.Hàng trăm người dân Campuchia dự kiến sẽ đến thủ đô Phnom Penh để dự phiên tòa cuối cùng xét xử tội ác chiến tranh Khmer Đỏ, bắt đầu vào ngày 16.10.Nuon Chea và Khieu Samphan bác bỏ các cáo buộc tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và tội diệt chủng dưới thời Khmer Đỏ (1975-1979).Nhưng Nuon Chea lần đầu tiên, hồi tháng 5.2013, đã thừa nhận rằng cảm thấy có chút trách nhiệm và ăn năn trước những hành động của ông ta năm xưa. Khieu Samphan thì gửi lời “xin lỗi chân thành” đến những nạn nhân, theo AFP.“Chúng tôi vui mừng vì ít nhất có hai lãnh đạo Khmer Đỏ bị đem ra xét xử”, ông Bou Meng (72 tuổi), một nạn nhân nạn diệt chủng Khmer Đỏ cho AFP biết. Sau các phiên xử cuối cùng, tòa án dự kiến tuyên án vào năm 2014.Các phiên tòa xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ bắt đầu từ cuối năm 2011, nhiều lần bị trì hoãn do thiếu tiền, các nhân viên tòa án đình công do không được trả lương và sức khỏe các bị cáo.