Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công

Tỉnh Khost, miền Đông Afghanistan - một điểm nóng tại Afghanistan

Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO do Mỹ cầm đầu đóng tại tỉnh Khost - một điểm nóng của Afghanistan cho biết ngày 1-6, một kẻ đánh bom liều chết đã lái chiếc xe tải chở chất nổ lao vào một trạm kiểm soát an ninh bên ngoài căn cứ này. Sau đó nổ ra một cuộc giao tranh ác liệt làm 1 dân thường Afghanistan thiệt mạng và 14 chiến binh bị tiêu diệt, không có binh sĩ nào bị thương.

Giám đốc cảnh sát tỉnh Khost Sardar Mohammad Zazai lại cho biết trong cuộc tấn công này chỉ có 3 phiến quân bị tiêu diệt và 4 dân thường bị thương khi mái một tòa nhà gần đó bị sập do sức ép của vụ nổ.

Căn cứ quân sự Mỹ tại tỉnh Khost - nơi bị Taliban tấn công

Tuy nhiên một quan chức giấu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn với phương tiện truyền thông lại cho hay: “Tình hình ban đầu cho thấy 7 người Afghanistan thiệt mạng và 13 người bị thương”.

Về phía Taliban đã thừa nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này và khẳng định rằng rất nhiều binh sĩ nước ngoài đã bị giết.

Theo Linh San (NLĐO / News)