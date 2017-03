Canada là quốc gia có nguy cơ khủng bố thấp nhất

Bảng xếp hạng của Maplecroft dựa trên tần số và cường độ các vụ tấn công khủng bố trong giai đoạn từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, và lịch sử hoạt động khủng bố ở từng quốc gia, theo đó Canada đứng thứ 86 trong tổng số 197 quốc gia có nguy cơ bị khủng bố.



Tại Canada, vụ đánh bom một chi nhánh Ngân hàng Hoàng gia tại thủ đô Ottawa ngày 18/5/2010, cùng các hành động đốt phá một số cửa hàng và xe ôtô tại thành phố Toronto đúng thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và đang nổi (G-20) tháng 6/2010 đã ảnh hưởng đến xếp hạng của nước này. Tuy nhiên, Maplecroft cho rằng nguy cơ khủng bố tại Canada là tương đối thấp, và đã giảm so với năm 2010.



Trong số các nước phương Tây, Hy Lạp là quốc gia có nguy cơ khủng bố cao nhất, đứng thứ 27. Tiếp theo là Anh (xếp thứ 38) do tình hình an ninh xấu đi tại Bắc Ireland, với 25 vụ tấn công khủng bố trong thời gian qua.



Tuy nhiên, các nền kinh tế phương Tây lớn khác đều nằm trong nhóm rủi ro khủng bố trung bình, với Mỹ (xếp thứ 61), Đức (62), Pháp (45), Trung Quốc (39). Năm quốc gia có rủi ro khủng bố cao nhất thế giới là Nam Sudan, Somalia, Pakistan, Iraq và Afghanistan.



Các số liệu của Maplecroft cho thấy trong năm 2010, số vụ tấn công khủng bố toàn cầu đã tăng 15% (11.954 vụ). Tuy nhiên, số thương vong đã giảm xuống còn 13.492 người, so với 14.478 người của năm trước.





(TTXVN/Vietnam+)