Canada phản đối Iran mở lãnh sự quán Vancouver

Thành phố Vancouver của Canada. (Nguồn: Postmedia News)

Chính sách can dự có kiểm soát này đang hạn chế tiếp xúc giữa hai chính phủ và ngăn cản việc lập các đường bay trực tiếp giữa hai nước do những quan hệ ngoại giao căng thẳng.



Năm 2005, Canada đã hạn chế liên lạc với Iran vì bốn lý do: nhân quyền, chương trình hạt nhân, vai trò của Iran trong khu vực và vụ công dân Canada Zahra Kazemi bị đánh chết trong một nhà tù của Iran năm 2003.



Kể từ đó, Canada thực thi một số biện pháp trừng phạt Iran, cả theo nghị quyết Liên hợp quốc, lẫn các lệnh trừng phạt độc lập liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.



Ông Kambiz Sheikh-Hassani, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Iran tại Ottawa cho biết nhiều người Canada gốc Iran có các quan hệ kinh doanh và gia đình tại Iran. Do luật pháp Iran không công nhận quốc tịch kép, nên họ buộc phải xin thị thực Iran để được nhập cảnh.



Nơi duy nhất tại Canada có thể cấp thị thực là Đại sứ quán Iran tại Ottawa, và điều này gây bất tiện lớn cho những người Iran sống ngoài Ottawa.



Đức và Italy hiện đã cho phép mở thêm các lãnh sự quán Iran tại hai nước này./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)