Cảnh sát Ai Cập bắn hơi cay vào sinh viên biểu tình

Người biểu tình nhặt lựu đạn hơi cay ném trả cảnh sát Ai Cập. (Ảnh: Reuters)



(Vietnam+)



Tuyên bố của bộ trên nêu rõ lúc ban đầu, khoảng 3.000 sinh viên đã chặn tuyến đường chính Nasr dẫn đến khuôn viên đại học trên, rồi đụng độ với các cảnh sát đến nhằm thuyết phục đám đông giải tán, buộc lực lượng an ninh phải bắn đạn hơi cay vào nhóm biểu tình đang lấn tới.Đụng độ khiến giao thông trong khu vực bị ngừng hoàn toàn trong nhiều giờ liền. Theo các nguồn tin an ninh, ít nhất 7 sinh viên đã bị bắt giữ và một cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ.Trong khi đó, Hội sinh viên trường đại học Al-Azhar cho biết cảnh sát đã bắt giữ 30 sinh viên. Tổ chức này cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình khác và có thể leo thang các hoạt động bất bạo động nhằm gây sức ép đòi phóng thích cho các sinh viên bị bắt giữ nói trên.Cũng trong ngày 20/10, hàng chục sinh viên tại một cơ sở khác của trường đại học Al-Azhar đã tổ chức biểu tình ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi , cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ ông Morsi và chỉ trích quan điểm bạo lực của các sinh viên ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo.Một cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở Đại học Cairo, nơi nổ ra ẩu đả giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất của phe Hồi giáo Mohamed Morsi, người sẽ phải ra hầu tòa vào tháng tới liên quan đến các vụ đụng độ đẫm máu hồi tháng 12/2012 giữa nhóm người ủng hộ và phản đối ông bên ngoài Dinh Tổng thống.Những người Hồi giáo phản đối chính phủ do quân đội dựng lên thường xuyên tiến hành các cuộc biểu tình chống quân đội, lực lượng đã lật đổ ông Morsi hôm 3/7 sau khi hàng triệu người xuống đường đòi ông này từ chức.