Cảnh sát Anh: Lo giấy tờ, bỏ tuần tra

Báo The Daily New của Anh ngày 12-8 đã đăng báo cáo của cảnh sát Anh với nhận xét: Nhân viên cảnh sát bỏ quá nhiều thời gian vật lộn với hàng đống báo cáo, ghi chép hơn đi tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, trấn áp tội phạm .

Cớ sự là do một đạo luật mang tên Tăng cường năng lực điều tra ban hành năm 2000. Nhằm bảo vệ công dân khỏi bị cơ quan công quyền sách nhiễu, luật quy định mọi công tác theo dõi người tình nghi phải được người có thẩm quyền chấp thuận. Nếu muốn mật phục trộm cắp, cảnh sát thường phải tốn 13 tiếng để điền thông tin vào hồ sơ. Hồ sơ đòi hỏi phải có những đánh giá chi tiết như số vụ trộm cắp xảy ra trong vùng, tình hình trộm cắp trong ba năm cuối, danh sách các vụ trộm cắp gần đây có liên quan. Cảnh sát vùng Leicestershire kể, chỉ mỗi việc đề nghị điều chỉnh, xoay hướng máy quay phim về dãy phố có nhiều cửa hiệu để giám sát bọn đập phá cửa sổ cũng phải làm báo cáo xin phép dày 17 trang. Một nhân viên cảnh sát thường phải làm một số công việc thường ngày như sau: ghi lại chi tiết vụ bắt giữ; lên kế hoạch lấy lời khai nhân chứng; thu thập lời khai nhân chứng; ghi âm lời khai và ghi chép lại; trình bày chi tiết điểm mạnh, mặt yếu trong chứng cớ buộc tội; lập danh sách những người làm chứng, tiền án tội phạm, các vấn đề liên quan đến tài sản và bồi thường thiệt hại; ghi chép, thu thập các mẫu báo cáo về bệnh án, phân tích ADN, lấy dấu tay và tình trạng sử dụng ma túy. Tệ quan liêu bàn giấy không những làm mất thời gian, công sức mà còn làm tăng chi phí nhân công để thực hiện các thủ tục liên quan đến điều tra (kê khai, ghi chép, lập báo cáo...). Theo tính toán, nếu dẹp bỏ thủ tục giấy tờ quan liêu thì có thể giải phóng bảy triệu giờ làm một năm, tương đương với số giờ làm của 3.500 cảnh sát. MINH NHỰT